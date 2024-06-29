Таисия Киреева завоевала золото в первый день Russian Judo Tour в Челябинске

Российские спортсмены одержали 6 побед на международном турнире

В Челябинске завершился первый день международного турнира по дзюдо — этапа серии Russian Judo Tour. В шести из семи весовых категорий победы одержали российские спортсмены. Золотую медаль в составе нашей команды одержала челябинка Таисия Киреева. В активе южноуральских дзюдоистов также серебряная и бронзовая награды, передает корреспондент ИА «Первое областное».



На международный турнир в Челябинск заявились более 350 спортсменов из 13 стран. В первый день соревнований были разыграны 7 комплектов наград. Стали известны победители и призеры в личном первенстве среди мужчин (60, 66 и 73 кг) и женщин (63, 70, 78 и свыше 78 кг).

Перед финальным блоком состоялась церемония открытия, в которой приняла участие общественный деятель, председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер.

«Мы уже в третий раз проводим этот значимый и престижный международный турнир. В этом году к нам прибыли дзюдоисты из 13 стран. Хотелось бы всем им пожелать красивых и ярких поединков, в честной борьбе определить на челябинском татами сильнейших спортсменов», — обратилась к участникам соревнований Ирина Текслер.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик вручил Ирине Текслер «Золотой пояс дзюдоиста» за вклад в развитие и популяризацию дзюдо. Кроме того, он поблагодарил представителей иностранных команд, которые прибыли на соревнования. И призвал любителей дзюдо поддержать наших олимпийцев. Напомним, что накануне стало известно, что МОК допустил лишь 4 российских дзюдоистов из 12 до участия в Олимпийских играх-2024 в Париже. Президиум Федерации дзюдо России принял решение отказаться от участия в ОИ-2024.



Российские дзюдоисты в первый день Russian Judo Tour-2024 в Челябинске были в центре внимания. Они завоевали шесть золотых медалей из семи возможных. Победителями соревнований стали Гамзат Заирбеков (60 кг, Дагестан), Абрек Нагучев (66 кг, Краснодарский край), Камила Бодурова (63 кг, Свердловская область), Александра Бабинцева (78 кг, Москва) и Дарья Владимирова (свыше 78 кг, Краснодарский край).

Что касается выступления южноуральских спортсменов, то и они не остались без наград. Так, яркую победу в весовой категории до 70 кг одержала Таисия Киреева. Спортсменка, успешно совмещающая выступления в самбо и дзюдо, провела на челябинском татами четыре победных поединка. В решающей схватке она выиграла у Алины Кугаевой из Москвы.

Серебряным призером соревнований в весовой категории до 73 кг стал Ризван Магомадов. Челябинец в финальном поединке уступил Абреку Нагучеву из Краснодарского края. Причем, схватка получилась очень скоротечной. Сочинец поймал соперника на контрприеме, бросил на иппон спустя 11 секунд после начала поединка. Еще одну медаль, бронзовую, принес Челябинской области Клим Калинин в весовой категории до 73 кг.

Russian Judo Tour-2024 в Челябинске. Результаты соревнований:

Мужчины, 60 кг.

1. Гамзат Заирбеков (Дагестан).

2. Сукхбат Бамбасурен (Монголия).

3. Сунгат Нурлатулы (Казахстан).

3. Изнаур Сааев (Чеченская Республика).

Мужчины, 66 кг.

1. Абрек Нагучев (Краснодарский край).

2. Ризван Магомадов (Челябинская область).

3. Алмаз Галымов (Казахстан).

3. Бетал Чегемов (Кабардино-Балкария).

Мужчины, 73 кг.

1. Ахмадзод Масуди (Таджикистан).

2. Абубакар Шеров (Таджикистан).

3. Клим Калинин (Челябинская область).

3. Ануар Жумагельдин (Казахстан).

Женщины, 63 кг.

1. Камила Бодурова (Свердловская область).

2. Яна Макрецкая (Беларусь).

3. Стефания Власова (Самарская область).

3. Екатерина Цыберт (Свердловская область).

Женщины, 70 кг.

1. Таисия Киреева (Челябинская область).

2. Алина Кугаева (Москва).

3. Ксения Задворнова (Татарстан).

3. Ксения Медведева (Свердловская область).

Женщины, 78 кг.

1. Александра Бабинцева (Москва).

2. Антонина Шмелева (Орловская область).

3. Тамара Лищенко (Санкт-Петербург).

3. Дарья Речкалова (Свердловская область).

Женщины, свыше 78 кг.

1. Мария Иванова (Самарская область).

2. Дарья Владимирова (Краснодарский край).

3. Альфия Дашкина (Самарская область).

3. Вероника Кафанова (Ставропольский край).

Завтра, 30 июня, спортсмены разыграют еще 7 комплектов наград. На турнире Russian Judo Tour в Челябинске станут известны победители и призеры в весовых категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг среди мужчин, а также в категориях до 48, 52 и 57 кг среди женщин. Предварительные поединки стартуют в 10:00, финальный блок — в 17:00.

Соревнования проходят при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами мероприятия выступают Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Фонд поддержки спорта.

* Russian Judo Tour — в переводе с английского языка «Российский дзюдо-тур».

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