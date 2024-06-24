Дзюдоистка Ирина Зуева завоевала серебро на Играх БРИКС — 2024

В финальном поединке челябинка уступила сопернице из Бразилии

Челябинская дзюдоистка Ирина Зуева завоевала серебряную медаль на завершившихся в Казани Спортивных играх БРИКС — 2024. Она стала призером соревнований в весовой категории до 57 кг, уступив в финальном поединке сопернице из Бразилии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионка России, победительница этапов RJT Ирина Зуева начала турнир с уверенной победы над спортсменкой из Китая Вэй Тиньтинь. В полуфинале челябинке пришлось непросто — Фарангис Реджепова из Узбекистана оказала достойное сопротивление. И все же Зуевой удалось выйти в финал. В решающем поединке она в голден скор уступила сопернице из Бразилии и стала обладателем серебряной медали.

Игры БРИКС — 2024. Дзюдо. Женщины, весовая категория до 57 кг.

1. Ширлен Ду Насименту (Бразилия).

2. Ирина Зуева (Россия).

3. Фарангис Реджепова (Узбекистан).

3. Вэй Тиньтинь (Китай).

Отметим, что в соревнованиях по дзюдо были разыграны 14 комплектов наград. В турнир заявились 124 атлета из 14 стран. Российская команда в Казани завоевала 13 медалей, в том числе 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Напомним, что ранее призерами соревнований стали южноуральские легкоатлеты. Победу в беге на дистанции 200 метров одержала челябинка Наталья Комбарова. Также золотую медаль в турнире по греко-римской борьбе завоевал Вааг Маргарян.

