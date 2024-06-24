Сборная России выиграла общий зачет Игр БРИКС — 2024

На соревнованиях в Казани наши спортсмены завоевали 262 золотые медали

В Казани завершились пятые Спортивные игры БРИКС, собравшие атлетов из 86 стран. Уверенную победу в общем зачете одержала сборная России. Хозяева соревнований завоевали более 500 медалей, в том числе 262 — золотые. Второе и третье места заняли команды Беларуси и Китая соответственно, сообщает результаты официальный сайт Игр БРИКС — 2024.

Мультимедийные Спортивные игры стран БРИКС стали самыми крупными международными соревнованиями в России за последние два с половиной года. В олимпийский год, накануне старта Игр-2024 в Париже, организаторам удалось привлечь к участию в Играх БРИКС широкое представительство спортсменов. В общей сложности в Казани выступили участники из 86 стран.

Это самые крупные международные соревнования на территории России за последние два с половиной года. Проведение Игр в один год с летней Олимпиадой в Париже повлияло на приезд в столицу Татарстана сильнейших иностранных спортсменов, но все же в них приняло участие 86 стран. Они разыграли 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Однако в большинстве видов программы борьбы не получилось — на высокие места здесь претендовали атлеты из России.

Российские спортсмены завоевали 262 золотые медали, то есть в 58% случаев наши соотечественники поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Второе место в командном зачете (и тоже с большим отрывом от преследователей) заняла сборная Республики Беларусь (52 золотые медали). Замкнули тройку призеров представители Китая (19 золотых медалей).

Спортивные игры БРИКС — 2024. Командный зачет

1. Россия — 502 медали (262 + 141 +99).

2. Беларусь — 247 медалей (55 + 85 + 107).

3. Китай — 62 медали (20 + 24 + 18).

4. Узбекистан — 114 (17 + 39 + 58).

5. Бразилия — 50 (7 + 20 + 23).

Отметим, что достойно выступили в соревнованиях и спортсмены Челябинской области. Две медали в Казани, в том числе одну золотую, завоевала легкоатлетка Наталья Комбарова. Призерами стали и ее коллеги по команде. Победу в турнире по греко-римской борьбе одержал Вааг Маргарян. Серебряным призером в состязаниях по дзюдо стала Ирина Зуева, а также поднялись на пьедестал почета наши земляки в гребном спорте.