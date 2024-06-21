Челябинский борец Вааг Маргарян стал победителем Игр БРИКС

Он выиграл состязания по греко‑римской борьбе в весе до 87 кг

На международных спортивных Играх БРИКС в Казани завершились состязания по спортивной борьбе. Уверенную победу в командном зачете одержали российские спортсмены, в активе которых 29 медалей, в том числе 23 — высшего достоинства. Внес свой вклад в успех и челябинец Вааг Маргарян. Он одержал победу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания по греко-римской борьбе на Играх БРИКС собрали 67 спортсменов из 11 стран. Они разыграли 10 комплектов наград. Российская команда была вне конкуренции, завоевав 7 золотых медалей. Лишь в трех весовых категориях хозяева соревнований позволили соперникам подняться на высшую ступень пьедестала.

Челябинский борец Вааг Маргарян выступил в весовой категории до 87 кг. Он уверенно прошел групповой этап, вышел в полуфинал, где выиграл у соперника из Узбекистана Абдуллоха Абдумуталибова. В решающей схватке за золото наш земляк был сильнее Игоря Ярошевича из Беларуси.

Игры БРИКС. Борьба греко-римская. Весовая категория до 87 кг.

1. Вааг Маргарян (Россия).

2. Игорь Ярошевич (Беларусь).

3. Мохаммад Ахмадиев (Азербайджан).

Российские борцы греко-римского стиля на соревнованиях в Казани завоевали максимально возможное количество медалей (10). В их активе 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. В общей сложности в состязаниях по спортивной борьбе (включает в себя также турниры по вольной борьбе среди мужчин и женщин) россияне завоевали 29 медалей (23 + 3 + 3).

Вааг Маргарян занимается под руководством тренеров Геннадия Абросимова и Валерия Кузнецова в челябинской СШОР по спортивной борьбе имени Л. Ф. Мошкина. Становился победителем и призером первенств Европы, а также призером чемпионата России. На соревнованиях представляет также Красноярский край.