Спортсмены из 13 стран выступят на Russian Judo Tour в Челябинске

Стал известен полный состав участников международного турнира

На международном турнире Russian Judo Tour — 2024* по дзюдо в Челябинске выступят спортсмены из 13 стран. Они разыграют 14 комплектов медалей среди мужчин и женщин в личном первенстве. Выступят в соревнованиях лидеры сборной России, а также сильнейшие представители южноуральского дзюдо. Рассказываем, когда и где болеть за наших земляков.

Сборная России по дзюдо на турнир в Челябинск делегирует опытных и титулованных спортсменов. В этапе серии профессиональных соревнований выступят такие известные дзюдоисты, как победитель Кубка России Сергей Богословских (60 кг), призер турниров Мировой серии Альберт Огузов (60 кг), чемпион страны Абрек Нагучев (66 кг), призеры чемпионатов России Шамиль Гаджиев и Ихван Эдилсултанов (оба — 90 кг).

В женском турнире на татами выйдут призер чемпионата России Стефания Власова и бронзовый призер «Большого шлема» в Улан-Баторе Камила Бодурова (обе — 63 кг), серебряный призер Игр БРИКС Дарья Храмойкина (70 кг), победитель турнира «Гран-при» Антонина Шмелева и бронзовый призер чемпионата мира Александра Бабинцева (обе — 78 кг).

Сильнейший свой состав заявляет на домашний турнир сборная Челябинской области. Среди участников: Егор Кауфман (60 кг), Идибек Сафаров (66 кг), Ризван Магомадов (66 кг), Клим Калинин (73 кг), Анджей Павлюков (100 кг) и Денис Коротаев (100 кг). В женском турнире за высокие места будут бороться Ирина Зуева (57 кг), Анастасия Мананникова (63 кг), Дина Гизатулина и Таисия Киреева (обе — 70 кг).

В соревнованиях выступят представители 13 стран. Среди иностранных дзюдоистов поклонники «гибкого пути» будут с интересом следить за медалистами турниров «Большой шлем» Абубакром Шеровым (Таджикистан), Одгэрэлом Уранбаяром (Монголия) и Камолиддином Бахтиеровым (Узбекистан).

Торжественное открытие состязаний запланировано на субботу, 29 июня. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В воскресенье, 30 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у спортсменов, а также до 48, 52 и 57 кг — у дзюдоисток.

Каждый день предварительные встречи будут начинаться в 10:00, а финальный блок — в 17:00. Для болельщиков, которые не смогут посетить арену «Трактор», на ютуб-канале Федерации дзюдо России будет организована онлайн-трансляция.

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами мероприятия выступят Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Фонд поддержки спорта.

* Russian Judo Tour — в переводе с английского языка «Российский дзюдо-тур».

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