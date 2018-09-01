/ Джефф Монсон показал новый силовой прием перед боями в Челябинске. Видео

Прямую трансляцию турнира «Road to M-1» смотрите на «Онлайн ТВ».

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Известный спортсмен, победитель мировых состязаний Джефф Монсон, вновь прибыл в Челябинск. Титулованный боец станет специальным гостем турнира по смешанным единоборствам «Road to M-1», который состоится сегодня, 1 сентября в столице Южного Урала. Бои будут транслироваться в прямом эфире «Онлайн ТВ».

Накануне Джефф провел встречу с южноуральскими борцами, где показал им авторские приемы, которые надеется увидеть во время боев.

Очень часто задают мне вопрос, почему я не езжу только в Москву или Санкт-Петербурга. Ответ простой: люди занимаются спортом в разных городах, зачастую, чтобы реализовать свой потенциал, не хватает толчка, вдохновения. Я хочу вот этим вдохновляющим фактором стать, чтобы люди увидели пример, поняли, к чему можно стремиться. Поэтому я езжу не только в Челябинск, Тюмень, я хочу в Сибири побывать. — рассказал сайту «Первый областной» Джефф Монсон.

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу в своем интервью признался, что очень любит Челябинскую область за красоту ее природы. Здесь спортсмен испытывает чувство умиротворения.