/ Джефф «Снеговик» и Магомед «Кобра» приедут на бои «Road to M-1» в Челябинск

На ринге в Челябинске сойдутся бойцы из Португалии, Киргизии, Казахстана и России. Специальным гостем турнира станет двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф «Снеговик» Монсон.
В главном бою вечера сойдутся португалец Артур Лемос и представитель челябинского бойцовского клуба Ferrum, серебряный призёр Чемпионата России по боевому самбо Магомед «Кобра» Магомедов. Так же организаторы сообщили о том, что присоединились к акции в поддержку малоимущих семей.
30 августа в бойцовском клубе FERRUM пройдет социальная акция. Компания «М-1 Урал» совместно с бойцовским клубом FERRUM, при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области, присоединились к акции «Собери ребенка в школу». А все собранные от продажи билетов средства компания «М-1 Урал» направляет на помощь малоимущим семьям города Челябинска для подготовки детей к началу нового учебного года. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.
Всего на турнире состоится 11 боёв:
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Данияр Бакиров — Никита Бархатов
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Хасан Бозоров — Илья Ильин
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Алексей Голубовский — Давид Закарян
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Алексей Дутов — Михаил Педко
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Бакберген Усенов — Муродали Салимов
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Мири Садыгов — Денис Сулимов
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Евгений Хазов — Виталий Макиев
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Антон Кирьяничев — Михаил Майборода
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Ризван Симбагаев — Федор Бабич
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Алибек Меркулов — Сергей Калинин
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Артур Лемос -Магомед Магомедов
Турнир состоится уже в эту субботу, 1 сентября в 18:00. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте 1obl.tv. Также вы можете выиграть билеты на турнир в нашей группе «Вконтакте».