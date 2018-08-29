/ Джефф «Снеговик» и Магомед «Кобра» приедут на бои «Road to M-1» в Челябинск

Прямая трансляция смешанных единоборств состоится на 1obl.tv

На ринге в Челябинске сойдутся бойцы из Португалии, Киргизии, Казахстана и России. Специальным гостем турнира станет двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф «Снеговик» Монсон.

В главном бою вечера сойдутся португалец Артур Лемос и представитель челябинского бойцовского клуба Ferrum, серебряный призёр Чемпионата России по боевому самбо Магомед «Кобра» Магомедов. Так же организаторы сообщили о том, что присоединились к акции в поддержку малоимущих семей.

30 августа в бойцовском клубе FERRUM пройдет социальная акция. Компания «М-1 Урал» совместно с бойцовским клубом FERRUM, при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области, присоединились к акции «Собери ребенка в школу». А все собранные от продажи билетов средства компания «М-1 Урал» направляет на помощь малоимущим семьям города Челябинска для подготовки детей к началу нового учебного года. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Всего на турнире состоится 11 боёв:

Данияр Бакиров — Никита Бархатов

Хасан Бозоров — Илья Ильин

Алексей Голубовский — Давид Закарян

Алексей Дутов — Михаил Педко

Бакберген Усенов — Муродали Салимов

Мири Садыгов — Денис Сулимов

Евгений Хазов — Виталий Макиев

Антон Кирьяничев — Михаил Майборода

Ризван Симбагаев — Федор Бабич

Алибек Меркулов — Сергей Калинин

Артур Лемос -Магомед Магомедов

Турнир состоится уже в эту субботу, 1 сентября в 18:00. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте 1obl.tv. Также вы можете выиграть билеты на турнир в нашей группе «Вконтакте».