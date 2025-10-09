Конькобежцы Челябинской области выступят в мировом туре по шорт-треку

В составе сборной России отправились в Монреаль Анна Матвеева и Даниил Николаев

Сегодня, 9 октября, стартует новый международный сезон для представителей шорт-трека. В Монреале состоится первый тур Мировой серии — основной критерий отбора на зимние Олимпийские игры. В составе сборной России отправились в Канаду и два спортсмена Челябинской области — Анна Матвеева и Даниил Николаев, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Мировая серия имеет важнейшее значение для сильнейших шорт-трекистов. Именно по ее итогам будут распределены квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии. Впервые после долгого перерыва примут участие в международных соревнованиях и российские представители шорт-трека. И хотя они выступят в нейтральном статусе, но получили возможность побороться за олимпийские путевки.

В составе российской команды выступят на соревнованиях в Монреале и спортсмены Челябинской области. Так, на льду Канады поборются за медали и рейтинговые очки Анна Матвеева и Даниил Николаев.

Отметим, что накануне южноуральские спортсмены успешно выступили на первом этапе Кубка России по шорт-треку в Санкт-Петербурге. Они завоевали две серебряные и две бронзовые медали.