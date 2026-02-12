Челябинск примет финальный этап Кубка России по шорт-треку

На льду «Уральской молнии» определятся сильнейшие спортсмены страны в сезоне-2025/2026

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завтра, 13 февраля, стартует финальный этап Кубка России по шорт-треку. В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены страны, а также гости из Республики Беларусь. По итогам финала определятся обладатели общего зачета Кубка России сезона-2025/2026, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Уже сегодня, 12 февраля, участники финала Кубка России провели тренировку на льду в ЛД «Уральская молния». Завтра они выйдут на старт и разыграют первые комплекты наград на дистанции 1500 метров. Кроме того, состоятся полуфинальные забеги в мужской, женской и смешанной эстафете.

Шорт-трек. Сезон-2025/2026. Кубок России. Финальный этап. ЛД «Уральская молния» (Челябинск), 13—15 февраля. Программа соревнований:

13 февраля (пятница):

— дистанция 1500 м — медальные забеги;

— полуфиналы смешанной эстафеты (2000 м);

— полуфиналы женской эстафеты (3000 м);

— полуфиналы мужской эстафеты (5000 м).

14 февраля (суббота):

— дистанция 500 м — медальные забеги;

— финалы смешанной эстафеты (2000 м).

15 февраля (воскресенье):

— дистанция 1000 м — медальные забеги;

— финалы женской эстафеты (3000 м);

—финалы мужской эстафеты (5000 м).

Челябинскую область на соревнованиях представят Даниил Николаев, Павел Ситников, Анна Матвеева, Юлия Береснева и Мария Труханова. Они занимают наиболее высокие позиции на различных дистанциях по итогам прошедших четырех этапов Кубка России.

Спортсменам предстоит разыграть 9 комплектов наград — в шести личных дисциплинах (дистанции 500, 1000 и 1500 метров среди мужчин и женщин), а также трех эстафетах. В конце каждого соревновательного дня состоится торжественное награждение. Лучшие спортсмены получат награды по сумме всех этапов Кубка России сезона 2025/2026.

