Шорт‑трекисты Челябинской области успешно открыли новый сезон в Кубке России

Южноуральские спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях в Санкт‑Петербурге

Две серебряные и две бронзовые медали на этапе Кубка России по шорт-треку в Санкт-Петербурге — такой итог выступлений спортсменов Челябинской области на первом официальном старте сезона. В личных состязаниях призерами соревнований стали Павел Ситников и Даниил Николаев, еще одну награду завоевала наша команда в смешанной эстафете, сообщает Федерация конькобежного спорта Челябинской области.

На первый этап Кубка России в Санкт-Петербург отправились девять спортсменов Челябинской области во главе с Екатериной Алдошкиной. Увы, в личных состязаниях вернувшаяся после декрета спортсменка завоевать медали не смогла. Ей еще необходимо время, чтобы набрать физическую форму после рождения ребенка.

Тем не менее одна медаль ей все-таки досталась. В составе сборной Челябинской области она стала серебряным призером в смешанной эстафете на 2000 метров. Вместе с Алдошкиной поднялись на пьедестал Мария Труханова, Анна Матвеева, Даниил Николаев, Павел Ситников и Илларион Саболдашев.

Отметим, что в личном первенстве три медали региону принесли мужчины. Так, на «пятисотке» серебро завоевал Павел Ситников, а бронзу — Даниил Николаев. Кроме того, в активе Николаева еще и бронзовая награда на дистанции 1000 метров.

Второй этап Кубка России состоится 24—26 октября в Уфе. Всего в календаре соревнований запланированы пять этапов. Заключительный примет Челябинск, он пройдет с 13 по 15 февраля на льду ДС «Уральская молния».