Челябинка Анна Матвеева поборется за олимпийскую путевку в шорт-треке

Она выступит на третьем этапе Мирового тура в Польше

Завтра, 20 ноября, стартует третий этап Мирового тура по шорт-треку — отборочных соревнований на зимние Олимпийские игры — 2026. В нейтральном статусе выступят на соревнованиях в Гданьске (Польша) пять российских спортсменов. Среди них челябинка Анна Матвеева, а также дающий параллельный зачет региону Даниил Николаев, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Состязания в Польше пройдут в течение четырех дней, с 20 по 23 ноября. Сильнейшим спортсменам мира предстоит разыграть 9 комплектов наград — в мужских и женских забегах на 500, 1000 и 1500 метров, а также трех командных эстафетах. Шорт-трекистам предстоит побороться не только за медали, но и рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Российская команда на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку представлена пятью спортсменами. В Польше выступят Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Иван Посашков и Даниил Николаев.

Отметим, что Анна Матвеева челябинская спортсменка, а Даниил Николаев родился и вырос в Ярославле, но дает нашему региону параллельный зачет. Южноуральцы выступят на дистанции 1500 метров.

Ранее первый и второй этапы Мирового тура прошли в Монреале. Четвертый этап состоится 27—30 ноября в городе Дордрехт (Нидерланды). Он станет заключительным при формировании состава участников на зимние Олимпийские игры — 2026. Лучшие 32 или 36 спортсменов (в зависимости от дистанции) по рейтингу отберутся на Игры.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам принимать участие в квалификации к Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе при прохождении проверки. Игры‑2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо пройдут 6—22 февраля.