Два женских боксерских поединка пройдут в «Битве на Урале» в Челябинске

На ринг выйдут Ирина Автина, Лана Малюганова и Александра Овчинникова

В программу вечера профессионального бокса «Битва на Урале» вошли два женских поединка, в которых выступят челябинка Ирина Автина, Лана Малюганова и Александра Овчинникова. Помимо них зрители увидят еще десять боев с участием боксеров из России, Ирана, Узбекистана, Танзании и ЮАР. Турнир с топовыми спортсменами пройдет 16 ноября в челябинском дворце спорта «Юность», сообщает региональная Федерация бокса.

Насыщенную программу третьей по счету «Битвы на Урале» откроет боксерский поединок, в котором встретятся две южноуральские спортсменки. Так, на ринг ДС «Юность» выйдут челябинка Лана Малюганова и Александра Овчинникова из Златоуста. Обе, кстати, накануне выступили на чемпионате России по боксу среди женщин в подмосковном Серпухове.

В центральной части программы спортивного шоу зрители смогут поболеть за Ирину Автину из Челябинска. Буквально несколько дней назад она стала бронзовым призером женского чемпионата России — 2024 и находится в прекрасной форме. Ей предстоит сразиться с Дарьей Дементьевой из Брянска. Отметим, что ранее Автина уже пробовала свои силы на профессиональном ринге. Так, в прошлом году она выиграла поединок у Александры Овчинниковой.

Всего поклонников бокса 16 ноября ждут 12 ярких встреч. В них выступят южноуральцы Ахмадшох Махмадшоев, Дониер Назаров, Тамерлан Касымов, Максим Плешков, Андрей Стоцкий и представляющие промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн» Мигель Байона и Тимур Бибилов. В главном бою вечера на ринге сразится за победу Артыш Лопсан. Талантливому боксеру из Республики Тыва предстоит побороться за титул чемпиона Евразии с соперником из Узбекистана.

Организаторами мероприятия выступают: Федерация бокса Челябинской области, промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «Патриот» при содействии Фонда поддержки спорта. Билеты на вечер профессионального бокса «Битва на Урале» доступны в городских зрелищных кассах.

Возрастное ограничение: 18+