Боксер Артыш Лопсан сразится с южноафриканским Хищником в «Битве на Урале»

Организаторы объявили имена участников главного боя на турнире в Челябинске

В главном бою на вечере профессионального бокса «Битва на Урале» в Челябинске сразятся россиянин Артыш Лопсан и представитель ЮАР Асемале Веллем. Они разыграют титул чемпиона Евразии на турнире, который пройдет 16 ноября во дворце спорта «Юность». В программу вечера профессионального бокса войдут 11 поединков, в которых выступят и спортсмены из Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный бой вечера будет состоять из 10 раундов по 3 минуты. Боксеры разыграют титул чемпиона Евразии в суперсреднем весе (66,7 кг). Фаворитом в противостоянии Лапсан vs Веллем эксперты называют россиянина. Уроженец Республики Тыва провел на профессиональном ринге 15 боев, в которых одержал 13 побед. Два поражения он потерпел от соотечественников Павла Силягина и Никиты Зонь. В карьере Артыша Лопсана есть победы над представителями Конго, Ирана, Узбекистана, Намибии, Индии и Украины.

Асемале Веллем — крепкий и неуступчивый боец. Он ярко дебютировал на профессиональном ринге, одержав 7 побед подряд. Однако в последнем поединке не смог справиться с боксером из Намибии Селемани Кидунда, завершив бой ничьей. За манеру поведения на ринге южноафриканский боксер получил прозвище Хищник.

Отметим, что в основной программе вечера бокса зрителей ждут 11 поединков. На ринг выйдут лучшие бойцы Южного Урала и России: Максим Плешков, Андрей Стоцкий, Луис Мигель Байона и другие. Противостоять местным мастерам бокса будут гости из Ирана, Танзании, ЮАР и городов РФ.

Вечер профессионального бокса «Битва на Урале» пройдет в Челябинске уже в третий раз. Его организаторами выступят региональная федерация бокса и промоутерская компания «УралБоксПромоушн».

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