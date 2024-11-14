Чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев станет почетным гостем «Битвы на Урале»

Он также даст мастер‑класс ребятам в челябинском спортклубе «Урал»

Один из самых известных российских боксеров-профессионалов, чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев станет почетным гостем на вечере профессионального бокса «Битва на Урале» в Челябинске. Это событие состоится 16 ноября во дворце спорта «Юность», в нем примут участие топовые бойцы из России, Ирана, Узбекистана, Танзании и ЮАР. Кроме того, титулованный боксер также даст мастер-класс ребятам.

Программа пребывания Бахрама Муртазалиева на Южном Урале будет насыщенной. Завтра, 15 ноября, он проведет мастер-класс для юных боксеров в спорткомплексе «Урал» (ул. Труда, 187). В течение часа он покажет ребятам уроки мастерства, а затем пообщается с журналистами.

В этот же день чемпион мира станет гостем официального медиавзвешивания участников «Битвы на Урале». А уже 16 ноября Бахрам Муртазалиев посетит сами бои во дворце спорта «Юность». Напомним, что в программе вечера значатся 11 поединков, в которых выступят также бойцы из Челябинской области.

В соглавном поединке зрители увидят талантливого молодого боксера-тяжеловеса из Владикавказа Тимура Бибилова. Его соперником станет представитель Танзании. В главном бою вечера сразятся средневесы Артыш Лопсан из Республики Тыва и узбек Шерзот Хусанов.

Напомним, что Бахрам Муртазалиев родился и вырос в Грозном. Но из-за военного конфликта семья спортсмена вынуждена была покинуть Чеченскую Республику, переехав в город Пласт Челябинской области. Здесь боксер и начал серьезно заниматься спортом. В 2014 году начал профессиональную карьеру. Провел 23 поединка, в которых одержал 23 победы (17 из них нокаутом). Является действующим чемпионом мира по версии IBF.

Билеты на вечер профессионального бокса «Битва на Урале» уже в продаже и доступны в городских зрелищных кассах.

Возрастное ограничение: 18+