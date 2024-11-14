Бить будут сильно: челябинские боксеры хотят удивить зрителей в «Битве на Урале»

Участники турнира планируют не только победить соперников, но и сделать это красиво

Челябинские бойцы вышли на финишную прямую в своей подготовке к вечеру профессионального бокса «Битва на Урале», который состоится 16 ноября во дворце спорта «Юность». Сегодня, 14 ноября, они провели открытую тренировку, на которой поделились своими планами перед стартом турнира. Рассказываем, чем и как они планируют удивить зрителей в предстоящих боях.

Все наши ребята и девушки (да-да, в «Битве на Урале» состоятся и два женских поединка) уже находятся в хорошей физической форме. Парни прошли несколько учебно-тренировочных сборов, а прекрасные девушки накануне достойно выступили на чемпионате России. В подмосковном Серпухове, напомним, наши спортсменки завоевали три бронзовые медали.

Поэтому и занятия в спорткомплексе «Динамо» у них проходили в облегченном варианте. «Физика» у них уже на должном уровне, на данном этапе важно сбросить лишний вес (кому это необходимо), ну и подшлифовать маленькие тактические наработки.

На челябинский ринг в «Битве на Урале» выйдут несколько наших земляков. Среди них Лана Малюганова, Александра Овчинникова, Ирина Автина, Тамерлан Касымов, Александр Сечко, Дониер Назаров, Ахмадшох Махмадшоев, Максим Плешков и Андрей Стоцкий. Большинство из них занимались в СК «Динамо» под руководством главного тренера сборной Челябинской области по боксу Фаригата Касымова.

«С нетерпением жду предстоящего боя, для меня он будет дебютным на профессиональном ринге. Есть небольшое волнение: все-таки впервые буду выступать при большой зрительской аудитории. Рассчитываю на то, что в ринге эмоции утихнут и покажу то, на что способна», — рассказала автору строк Лана Малюганова.

А вот у Андрея Стоцкого подобный опыт уже был. Чемпион России — 2021 проведет уже седьмой бой на профессиональном ринге. Пока челябинец не знает поражений. В этот раз его соперником станет боксер из Ирана Мейсам Гашляги. Ему 26 лет, в профи провел 5 поединков, одержал 4 победы и 1 бой свел вничью. То есть оппонент, возможно, достойный, 5 раз становился чемпионом Ирана. Но нашего земляка эти регалии не смущают, он планирует одержать досрочную победу.

Рассчитывает показать красивый и зрелищный бокс челябинка Ирина Автина. В прошлом году она уже билась в «Битве на Урале». Тогда она одержала уверенную победу над Александрой Овчинниковой из Златоуста. В этот раз ее соперницей станет Дарья Дементьева из Брянска.

«Не очень хорошо знакома с этой соперницей. Но рассчитываю в первую очередь на свои силы. После чемпионата России нахожусь в хорошей физической форме. Готова хоть 8 раундов боксировать. В профи немного иначе бои проходят. Я буду бить сильно. Но не для того, чтобы нокаутировать соперницу. Надо, чтобы у нее просто желания не появилось лезть на рожон», — отметила Ирина Автина в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Напомним, что 16 ноября на вечере бокса «Битва на Урале» во дворце спорта «Юность» зрители увидят 11 поединков. В главном из них на ринг выйдет россиянин Артыш Лопсан из Республики Тыва. Его оппонентом станет опытный 44-летний Шерзод Хусанов. Боксер из Узбекистана ранее становился интерконтинентальным чемпионом мира по версии WBС, на профи-ринге провел 29 боев (24 победы, 4 ничьи, 1 поражение).

Вечер профессионального бокса «Битва на Урале» пройдет в Челябинске уже в третий раз. Его организаторами выступят региональная федерация бокса и промоутерская компания «УралБоксПромоушн» при содействии Фонда поддержки спорта.

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