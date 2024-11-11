Челябинские спортсменки завоевали три бронзовые медали на чемпионате России по боксу

Призерами соревнований стали Анастасия Кононова, Ирина Автина и Оксана Чилякова

Три спортсменки Челябинской области стали бронзовыми призерами чемпионата России по боксу, прошедшего в подмосковном Серпухове. Эти соревнования собрали 172 участницы из 48 регионов страны. Призерами турнира стали челябинки Анастасия Кононова (60 кг), Ирина Автина (60 кг) и Оксана Чилякова (75 кг), сообщает региональная федерация бокса.

Южноуральская команда делегировала на турнир 11 спортсменок. К сожалению, большая часть наших девушек выбыли из розыгрыша за медали на ранней стадии турнира. До решающих сражений за награды добрались лишь три спортсменки. Но и они не смогли выйти в финал, уступив соперницам в полуфинальных поединках.

Таким образом, бронзовыми призерами чемпионата России — 2024 стали: Анастасия Кононова (60 кг, тренеры Денис Жалудков и Руслан Ишмаков), Ирина Автина (60 кг, тренер Виталий Хоминец) и Оксана Чилякова (75 кг, тренер Петр Краснопеев).

Напомним, что чемпионат России по боксу является ключевым стартом сезона. Именно он служит основой для формирования национальной команды, в том числе для участия в международных турнирах.

Отметим, что уже на этой неделе, 16 ноября, в Челябинске состоится вечер профессионального бокса «Битва на Урале». Зрители увидят 11 поединков с участием звезд российского и мирового бокса. Состоятся также и два поединка с участием южноуральских спортсменок. Так, на ринг ДС «Юность» выйдут Ирина Автина и Евгения Лочканова.

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