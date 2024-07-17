Два гандболиста из Снежинска получили вызов в сборную России

На сборы в Сочи отправились игроки «Динамо‑Сунгуля» Иван Шаров и Никита Резник

Главный тренер сборной России по гандболу Лев Воронин пригласил двух игроков из клуба «Динамо-Сунгуль» на сборы в Сочи. Вызов в национальную команду получили голкипер Иван Шаров и плеймейкер Никита Резник. Они будут тренироваться с лучшими гандболистами страны с 24 по 31 июля на базе «Юг Спорт», сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Тренерский штаб сборной России вызвал на сочинские сборы 22 игрока. Причем многие из них получили такой вызов впервые. Ранее лишь семь гандболистов уже привлекались к тренировкам национальной команды. Для всех остальных предстоящие сборы станут дебютным шансом на то, чтобы проявить себя на глазах тренерского штаба сборной России.

Получили первый такой вызов и два гандболиста из клуба «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область). Ими стали голкипер Иван Шаров и разыгрывающий Никита Резник. Оба проявили себя в чемпионате российской Суперлиги, помогли южноуральскому клубу выйти в плей-офф.

Отметим, что наибольшее представительство в сборной России получили игроки «Чеховских медведей» (4 игрока). Помимо Льва Воронина, заниматься со спортсменами будут тренеры Валентин Бузмаков, Алексей Костыгов (тренер вратарей) и Вадим Попов (тренер по ОФП).

Состав сборной России на учебно-тренировочные сборы в Сочи:

Вратари: Вадим Кондратенко (СКИФ), Дмитрий Корякин («Динамо Астрахань»), Иван Шаров («Динамо-Сунгуль»).

Левые крайние: Ярослав Лукьянцев («Акбузат»), Донат Морозов («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Никита Ларин («Каустик»).

Линейные: Вадим Ибраков («Чеховские медведи»), Никита Кашников (СКИФ), Андрей Климентьев («Динамо Астрахань»), Андрей Тюрин («Пермские медведи»).

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Андрей Воробьев («Виктор»), Артем Жук (СКИФ), Никита Светлов («Каустик»).

Левые полусредние: Кирилл Акрамов («Чеховские медведи»), Данил Гунин (СКИФ), Леонид Кутепов («Динамо-Сунгуль»), Стефан Федоров (ЦСКА).

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Зенит»), Никита Резник («Динамо-Сунгуль»), Павел Фильчев («Динамо Астрахань»).

Напомним, что в сезоне-2023/2024 ГК «Динамо-Сунгуль» занял восьмое место в чемпионате России, выполнив поставленную задачу. Коллектив из Челябинской области вышел в плей-офф, однако там не смог улучшить свою позицию, уступив соперникам из Чехова, Краснодара и Астрахани.