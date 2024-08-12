Четыре гандбольных клуба поборются за победу на предсезонном турнире в Челябинске

Он посвящен памяти председателя Законодательного собрания региона Виктора Давыдова

Стал известен состав участников предсезонного гандбольного турнира в Челябинске. С 16 по 18 августа за победу будут бороться четыре клуба, в том числе и «Динамо-Сунгуль». Эти соревнования проводятся ежегодно и пройдут в 17‑й раз. Они посвящены памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Накануне южноуральцы выступили еще в одном предсезонном турнире. «Динамо-Сунгуль» достойно сыграл на Кубке губернатора Омской области. Здесь в борьбу за трофей также вступили четыре коллектива. Наша команда заняла второе место.

После первых двух игровых дней подопечные Дмитрия Карлова занимали вторую строчку и претендовали на общую победу в турнире. Сначала они сыграли вничью с казанским «Зилантом» (27:27), а затем выиграли у хозяев — гандболистов «Скифа» (33:26).

В решающем матче «Динамо-Сунгуль» оказал достойное сопротивление «Пермским медведям», но уступил соперникам с разницей в один мяч (27:28). Напомним, что пермяки в минувшем сезоне заняли итоговое четвертое место в российской Суперлиге.

Кубок губернатора Омской области по гандболу. Результаты матчей:

8 августа

«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зилант» (Казань) — 27:27.

«Скиф» (Омская область) — «Пермские медведи» (Пермь) — 31:47.

9 августа

«Пермские медведи» (Пермь) — «Зилант» (Казань) — 41:33.

«Скиф» (Омская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 26:33.

10 августа

«Пермские медведи» (Пермь) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 28:27.

«Скиф» (Омская область) — «Зилант» (Казань) — 27:29.

Теперь гандболистам «Динамо-Сунгуля» предстоит выступить на традиционном предсезонном домашнем турнире. В нем выступят, помимо хозяев, еще три клуба: «Скиф» (Омская область), «Зилант» (Казань) и «Акбузат» (Уфа). Игры пройдут 16—18 августа в СК «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1).

Отметим, что вход для всей зрителей свободный. Руководство клуба будет также вести прямую трансляцию всех матчей на официальных аккаунтах команды «Динамо-Сунгуль» в соцсетях.

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