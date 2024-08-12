Стал известен состав участников предсезонного гандбольного турнира в Челябинске. С 16 по 18 августа за победу будут бороться четыре клуба, в том числе и «Динамо-Сунгуль». Эти соревнования проводятся ежегодно и пройдут в 17‑й раз. Они посвящены памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».
Накануне южноуральцы выступили еще в одном предсезонном турнире. «Динамо-Сунгуль» достойно сыграл на Кубке губернатора Омской области. Здесь в борьбу за трофей также вступили четыре коллектива. Наша команда заняла второе место.
После первых двух игровых дней подопечные Дмитрия Карлова занимали вторую строчку и претендовали на общую победу в турнире. Сначала они сыграли вничью с казанским «Зилантом» (27:27), а затем выиграли у хозяев — гандболистов «Скифа» (33:26).
В решающем матче «Динамо-Сунгуль» оказал достойное сопротивление «Пермским медведям», но уступил соперникам с разницей в один мяч (27:28). Напомним, что пермяки в минувшем сезоне заняли итоговое четвертое место в российской Суперлиге.
Кубок губернатора Омской области по гандболу. Результаты матчей:
8 августа
«Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зилант» (Казань) — 27:27.
«Скиф» (Омская область) — «Пермские медведи» (Пермь) — 31:47.
9 августа
«Пермские медведи» (Пермь) — «Зилант» (Казань) — 41:33.
«Скиф» (Омская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 26:33.
10 августа
«Пермские медведи» (Пермь) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 28:27.
«Скиф» (Омская область) — «Зилант» (Казань) — 27:29.
Теперь гандболистам «Динамо-Сунгуля» предстоит выступить на традиционном предсезонном домашнем турнире. В нем выступят, помимо хозяев, еще три клуба: «Скиф» (Омская область), «Зилант» (Казань) и «Акбузат» (Уфа). Игры пройдут 16—18 августа в СК «Метар-Спорт» (ул. Черкасская, 1).
Отметим, что вход для всей зрителей свободный. Руководство клуба будет также вести прямую трансляцию всех матчей на официальных аккаунтах команды «Динамо-Сунгуль» в соцсетях.
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