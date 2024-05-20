Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» завершил чемпионат в Суперлиге в восьмерке сильнейших

Южноуральская команда выполнила задачу на сезон-2023/2024

Завершил свое выступление в гандбольном сезоне-2023/2024 клуб «Динамо-Сунгуль». Южноуральская команда финишировала на восьмом месте в чемпионате российской Суперлиги. Подопечные Дмитрия Карлова неудачно выступили в серии плей-офф, уступив соперникам из Чехова, Краснодара и Астрахани, однако выполнили поставленную перед началом сезона задачу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последнем матче сезона «Динамо-Сунгуль» принимал на своей площадке соперников из астраханского «Динамо». В серии матчей за 7‑е место наша команд сыграла вничью в гостях с «бело-голубыми» (28:28). В ответном поединке в Снежинске у южноуральцев были хорошие шансы завершить сезон на мажорной ноте. Не получилось.

Поединок вновь получился равным и упорным. Первую его половину с минимальным перевесом в счете выиграли южноуральцы — 15:14. Этот счет устраивал их, однако удержать преимущество «Динамо-Сунгуль» во втором тайме не смог. Гости свели поединок к ничьей — 30:30. И за счет большего количества забитых мячей на чужой площадке вышли победителями в противостоянии.

Напомним, что «Динамо-Сунгуль» завершил регулярный чемпионат на 7‑й позиции. В первом раунде плей-офф южноуральцы уступили «Чеховским медведям». Увы, в утешительном турнире за 5—8-е места они также не смогли выиграть у своих соперников. Сначала наша команда по итогам двух матчей проиграла краснодарскому СКИФу, а затем и астраханскому «Динамо».

Тем не менее южноуральцам удалось выполнить поставленную задачу на сезон‑2023/2024. «Динамо-Сунгуль» сумел улучшить свои результаты, выйдя в плей-офф. Именно такую цель ставил перед тренерским штабом и командой директор клуба Андрей Косачев.