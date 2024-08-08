Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль»: состав другой, задачи те же

Южноуральская команда начала подготовку к старту сезона в Суперлиге

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» сегодня, 8 августа, сыграют первый контрольный матч межсезонья. Южноуральцы примут участие в предсезонном турнире в Омске, где проведут три поединка с клубами Суперлиги. В текущем межсезонье в составе «Динамо-Сунгуля» произошли большие кадровые перестановки, однако задача у клуба остается той же — выйти в плей-офф и пройти как минимум один раунд матчей на выбывание.

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» в сезоне-2024/2025 занял итоговое восьмое место в чемпионате российской Суперлиги. Южноуральцы хорошо прошли предварительный этап, заранее обеспечили себе участие в серии плей-офф. Однако в играх на выбывание потерпели неудачу. В новом сезоне наша команда намерена как минимум повторить этот результат, а по возможности — улучшить. Поэтому руководство клуба ведет активную трансферную политику в текущем межсезонье.

На сегодняшний день ГК «Динамо-Сунгуль» объявил о подписании контрактов с шестью новыми игроками. Пока сложно оценить их перспективы в южноуральской команде, но как минимум трое наверняка должны усилить ее игру. Речь идет о двух гандболистах питерского «Зенита» — Михаиле Гредасове и Павле Аркатове, а также Владимире Меркулове из «Чеховских медведей».

Да, все трое не были ключевыми действующими лицами в своих прежних командах, но по своим игровым качествам должны придать южноуральскому клубу вариативности в атаке. Неплохой сезон в Высшей лиге за ГК «Воронеж» провел Кирилл Медведков. Наверняка не будут лишними и два игрока, которые в минувшем сезоне защищали цвета клуба «Пермские медведи» — Виктор Холодов и Даниил Мерц.

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Изменения в составе в межсезонье-2024:

Пришли:

Виктор Холодов, вратарь («Пермские медведи», Пермь).

Даниил Мерц, левый полусредний («Пермские медведи», Пермь).

Владимир Меркулов, левый полусредний («Чеховские медведи», Московская область).

Кирилл Медведков, правый полусредний (ГК «Воронеж»).

Михаил Гредасов, правый крайний («Зенит», Санкт-Петербург).

Павел Аркатов, левый крайний («Зенит», Санкт-Петербург).

Продлили контракт:

Павел Кунгуров, разыгрывающий

Павел Демаков, правый крайний

Алексей Павельев, левый полусредний

Евгений Лысаков, вратарь

Евгений Дудик, правый полусредний

Ушли:

Степан Ермаков

Алексей Коваль

Леонид Кутепов

Кроме того, руководство южноуральского клуба объявило о том, что продлило контракты с рядом игроков. Среди них пять человек, но их наверняка будет больше. Потерь пока только три, но они весьма существенные. Вернулись на родину в Астрахань Алексей Коваль и Леонид Кутепов, а также отправился покорять другие города воспитанник снежинского гандбола Степан Ермаков. Всею свою карьеру он провел в родном клубе, теперь у него новый вызов и новые испытания.

Насколько боеспособной может быть команда в предстоящем сезоне, отчасти может показать предсезонный турнир в Омске. Сегодня обновленный «Динамо-Сунгуль» проведет свой первый матч, а соперником выступит казанский «Зилант». Тренерскому штабу во главе с Дмитрием Карловым предстоит провести большую работу, прежде чем наладить игровые сочетания в команде.

Гандбол. Кубок губернатора Омской области. Расписание матчей:

8 августа

16:00. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зилант» (Казань).

18:00. «Скиф» (Омск) — «Пермские медведи» (Пермь).

9 августа

16:00. «Зилант» (Казань) — «Пермские медведи» (Пермь).

18:00. «Скиф» (Омск) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

10 августа

16:00. «Пермские медведи» (Пермь) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

18:00. «Скиф» (Омск) — «Зилант» (Казань).

* Время челябинское.

Времени у тренеров не так уж и много. Уже известно, что новый сезон гандбольной Суперлиги стартует в конце августа. Так, «Динамо-Сунгулю» предстоит его открывать 27 августа гостевым поединком с краснодарским «СКИФом», 30 августа южноуральцы сыграют в Ставрополе с местным «Виктором».