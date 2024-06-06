Южноуральского гандболиста признали лучшим защитником Суперлиги

Игрок клуба «Динамо-Сунгуль» Александр Коваленко стал лидером по игре в обороне

Гандболист команды «Динамо-Сунгуль» Александр Коваленко был признан лучшим защитником чемпионата российской Суперлиги. Южноуральский спортсмен стал лидером по статистике в показателе «блок + перехват», не дав соперникам поразить ворота своей команды в 54 случаях, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Статистические итоги сезона подвела пресс-служба Союза гандболистов России. На официальном сайте СГР были опубликованы не только командные показатели чемпионата Суперлиги, но и лучшие игроки на основе их статистических данных.

Так, первую строчку по системе «блок + перехват» занял левый полусредний команды «Динамо-Сунгуль» Александр Коваленко. В 28 матчах он 54 раза заблокировал броски соперника, которые привели к перехвату мяча. В топ-3 лучших защитников чемпионата Суперлиги‑2023/2024 также вошли Виктор Фурцев («Чеховские медведи») и Ришат Латипов («Акбузат»).

Лучшие защитники Суперлиги сезона-2023/2024:

1. Александр Коваленко («Динамо-Сунгуль») — 54/28.

2. Виктор Фурцев («Чеховские медведи») — 54/26.

3. Ришат Латипов («Акбузат») — 44/28.

4. Иван Пасенов («Виктор») — 43/27.

5. Виктор Зайцев («Зенит») — 41/29.

Напомним, что ГК «Динамо-Сунгуль» в чемпионате Суперлиги сезона-2023/2024 выполнил поставленную задачу, пробившись в плей-офф. В играх на выбывание южноуральцы выбыли из борьбы за медали, уступив в первом раунде «Чеховским медведям».