Два челябинских пловца поборются за медали на чемпионате мира

Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко выступят на соревнованиях среди спортсменов с ПОДА

Челябинцы Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира среди спортсменов с ограниченными возможностями. На соревнованиях в Сингапуре им предстоит побороться за медали в турнире среди атлетов с ПОДА, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Соревнования в Сингапуре соберут сильнейших атлетов с ограниченными возможностями здоровья. Это будет для них главный старт сезона. В составе сборной России, которая выступит на чемпионате мира в нейтральном статусе, готовятся к турниру два челябинских атлета — Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко.

Они сейчас находятся на базе тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» в Московской области. Челябинские спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Михаила Уранова и в ближайшие дни отправятся в Сингапур.

Напомним, что Дмитрий Черняев является чемпионом Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Елизавета Сидоренко родилась и выросла в Омске, однако в 2022 году переехала в Челябинск. Она неоднократно становилась чемпионкой России, победителем и призером международных соревнований. Историю любви Елизаветы Сидоренко и Дмитрия Черняева мы рассказывали в этом материале.