«Мы теперь как единое целое» — паралимпийцы Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко

Спортсменка переехала из Омска в Челябинск, чтобы быть рядом с любимым человеком

Он из Челябинска, она из Омска. Оба — пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Дмитрий Черняев с юных лет не может передвигаться самостоятельно на ногах, Елизавета Сидоренко родилась с аномальным развитием руки. У каждого своя непростая жизненная история, а с недавних пор они вместе преодолевают трудности на своем пути. Девушка уехала из родного города к любимому человеку, чтобы быть с ним рядом. К тому, который, сам того не зная, сыграл важнейшую роль в судьбе спортсменки.

Дмитрий

Лето 2018-го. Ведущие паралимпийцы страны ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия. В команде по плаванию проходит учебно-тренировочные сборы и 16-летний челябинец Дмитрий Черняев. Для него предстоящая в сентябре Паралимпиада-2018 должна стать дебютом, первым по-настоящему крупным и важнейшим стартом. Еще в 9-летнем возрасте, давая интервью по ТВ, маленький Дима Черняев признался, что у него в жизни есть одна мечта — выиграть Паралимпиаду.

Увы, эту самую мечту пришлось отложить. За несколько дней до старта Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Играх из-за допинговых скандалов. Как признается сам спортсмен, то событие нанесло ему большую душевную рану.

«Я мечтал об этих стартах, долго и упорно к ним готовился. Три месяца на сборах пахал как проклятый — без родителей, вдали от дома. Все мысли были только о Паралимпиаде. И тут все оборвалось в один миг. Было очень больно и обидно. Мечта рухнула как карточный домик», — вспомнил события давно минувших дней Дмитрий Черняев.

Спустя пять лет, в Токио, ему все же удастся осуществить свою мечту. На Паралимпиаду-2021 он отправлялся уже в ранге чемпиона мира и главного претендента на победу на своей коронной 100-метровой дистанции брассом. Можно себе представить, какие чувства и эмоции испытывал спортсмен, выходя в чашу олимпийского бассейна Токио. Он понимал, что другого шанса может уже не быть. Ставки слишком высоки.

«Я стоял у дорожки бассейна, смотрел на воду, а в голове кружилось столько мыслей! Сразу вспомнилась вся жизнь — годы упорных тренировок, многочисленные сборы и соревнования. Думаешь — еще пару секунд, ты прыгнешь в воду, и все это останется позади. Волнение я тогда испытал жуткое, можно сказать, мандраж. Поэтому первые мгновения после финиша прошли как в тумане. Уже потом, проходя через микст-зону мимо журналистов, не мог толком ответить нормально на вопросы. Голос дрогнул, не мог сдержаться и почти расплакался от счастья», — говорит Дмитрий, паралимпийский чемпион.

Спортсмен сидит напротив меня, улыбается и рассказывает о тех приятных эмоциях. Но голос снова дрожит. Так и должно быть у человека, который практически всю свою жизнь бросил на то, чтобы осуществить свою мечту.

Впрочем, был у спортсмена и еще один старт, который круто изменил его жизнь. В 2019 году чемпионат мира проходил в Лондоне. В составе паралимпийской сборной России отправился на этот турнир и Дмитрий Черняев. Ему удалось не только завоевать золото, но и установить новый мировой рекорд.

«Дима очень изменился после этих соревнований. Вернулся домой возмужавшим и повзрослевшим. У него появилась уверенность в себе», — говорит Татьяна Постовалова, мама Дмитрия.

Вообще-то в паралимпийском плавании в Челябинске хорошие традиции и успехи. И Дмитрий Черняев не является первопроходцем. В конце 1990-х — начале 2000-х здорово выступал Альберт Бакаев, еще один воспитанник заслуженного тренера России Михаила Уранова. Именно он и стал для маленького тогда еще Димы примером для подражания. А результаты спортсмена послужили ориентиром — к чему можно и нужно стремиться. Но сравнивать себя с титулованным атлетом сам Дмитрий категорически отказывается.

«Альберт Флюрович — легендарный спортсмен, он гораздо выше стоит меня как по титулам, так и регалиям. Уникальный человек. Он сделал очень многое в развитии паралимпийского плавания в нашем регионе. У меня свой путь. И есть время для того, чтобы приумножить свои же достижения. Лишь бы только наших спортсменов поскорей допустили до международных стартов», — говорит Дмитрий Черняев.

Успехи и результаты спортсмена во многом связаны с тренером Михаилом Урановым. Именно он разглядел в мальчишке талант, помог его развить. И это при том, что сам Дима в юном возрасте боялся воды. Да, в это трудно поверить, но именно так. Спортсмен признался, что с детства не любил воду. Даже в ванной отказывался купаться, начинал плакать. А еще заходил по колено в море и звал на помощь, кричал, что тонет.

«Да я кричал на весь пляж: „Спасите, помогите! Я тону“. Сейчас забавно об этом вспоминать, но тогда мне было не до смеха. Не знаю, почему у меня такой плохой контакт с водой был. Но затем переборол свой страх, стал заниматься плаванием, побеждать на соревнованиях. Появился кураж и желание плыть быстрее, ставить собственные же рекорды», — говорит Дима.

Жизнь любого человека с ограниченными возможностями здоровья сопряжена с преодолением многочисленных трудностей. В нашей стране хоть и стремятся создать благоприятную среду для людей с инвалидностью, но делается для этого мало. Дима родился таким, с поражением опорно-двигательного аппарата. И принял этот удар судьбы.

«Да, я не могу ходить. Но мысли о том, что я не такой как все, меня не посещают. Возможно, в пяти-шестилетнем возрасте я сожалел, что не могу самостоятельно передвигаться. Но потом поступил в специализированный интернат, где учились такие же дети с инвалидностью. В моей жизни появилось плавание. Я понял, что в нем нужно стараться реализовать себя. И очень рад, что в нужный момент близкие мне люди и тренер поддержали меня», — говорит Дмитрий.

«Диме, конечно же, было непросто реализовать себя. Но через старания и труд добился того, чего желал. Он всегда мечтал завоевать золото Паралимпийских игр и сделал это! Я с ним на все соревнования ездил, старался ему помочь. Верил в то, что у него все получится. И сейчас испытываю большую гордость за него. Благодаря спорту он состоялся как успешный человек. Дай бог, чтобы у него все сложилось в семейной жизни. Он этого достоин!» — Владимир Постовалов, отчим Дмитрия.

Лиза

Посмотришь на симпатичную и обаятельную спортсменку — и не подумаешь, что у нее могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Листаешь ее фотографии в соцсетях и не понимаешь, почему Елизавета Сидоренко выступает в соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. А ведь она еще и серебряный призер Паралимпийских игр — 2020 в Токио. Спортсменка помогла сборной России завоевать медаль в эстафетном плавании.

«А я на фотографиях стараюсь руку свою прятать. Родилась я с аномальным развитием руки. Вместо пяти пальцев на левой руке у меня их два. В детстве комплексовала по этому поводу. Сейчас уже нет, но порой все равно скрываю свой небольшой дефект», — объясняет Елизавета.

В плавание маленькая Лиза пришла в шестилетнем возрасте. Вся забота о дочурке легла в большей степени на маму, Татьяну. Именно она водила девочку на тренировки, приучила к дисциплине. Но о каких-то спортивных достижениях на первых порах речи не шло. Было простое желание заниматься полезным делом. Все изменилось значительно позже.

«Я тогда вообще о каких-то успехах в спорте не задумывалась, занималась плаванием для себя на любительском уровне. Но потом увидела Диму, мне лет 14 тогда было. В то время он уже показывал отличные результаты, был сильнейшим пловцом страны по своему возрасту. Он и стал для меня ориентиром, показал то, к чему нужно стремиться мне самой. Я смотрела на то, как он тренируется, побеждает на соревнованиях, ставит новые рекорды. И в голове щелкнуло: „Вау! Я хочу быть такой же успешной спортсменкой“», — признается Елизавета.

Быть спортсменом — значит стремиться во всем быть первым. Этот максимализм отражается и в жизни. Елизавета не устает повторять, что всегда стремится быть лучшей во всем. «Мне постоянно нужно быть первой, лучшей, идеальной как в бассейне, так и в других делах», — говорит спортсменка. Хотя ей, как и многим другим спортсменам с инвалидностью, пришлось многое пройти, прежде чем стать успешной.

«Было много моментов, когда хотелось все бросить и уйти. Но это означало бы потерпеть поражение. А я по своему характеру очень упертая. Поэтому и продолжала работать над собой, трудиться и вкалывать на тренировках. В любой ситуации нужно придерживаться главного правила — не сдаваться и добиваться поставленных задач», — говорит Елизавета.

Сейчас Елизавета Сидоренко — заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка страны, серебряный призер Паралимпийских игр. И одна из самых известных в Омске параспортсменок. Игры в Токио стали первым по-настоящему крупным для нее стартом. Завоеванная серебряная медаль отразилась на популярности Елизаветы. Поэтому и переезд девушки в Челябинск многие восприняли в Омске неоднозначно. Возможно, не все тогда еще знали, что это решение было связано отнюдь не со спортивными, а с личными причинами.

Дима и Лиза

Ему 22 года, ей 20 лет. Дмитрий Черняев и Елизавета Сидоренко познакомились на соревнованиях. Как они признаются, симпатия появилась почти сразу. Полгода назад Лиза решилась на переезд в Челябинск.

«Любой матери сложно и тяжело отпускать своего ребенка в другой город. Я и сейчас переживаю за Лизочку. Но не боюсь за нее. Она у нас в семье всегда хотела быть самостоятельной, шла на шаг впереди. Нужно уметь отпустить своего ребенка от себя, чтобы он двигался дальше, строил свою жизнь. Она уже не ребенок, а взрослая девушка. Кроме того, дочка в надежных руках, я уверена, что Дима сможет ей подарить счастье и любовь, позаботится о ней», — говорит Татьяна Сидоренко, мама Елизаветы.

Лиза понимала, что, возможно, будет сложно. Мало того что всю жизнь она привыкла справляться с трудностями сама, так ведь и за Дмитрием нужен уход, постоянная помощь и поддержка. Но у самой Лизы другое мнение.

«Дима — самостоятельный и сильный человек. Родители мне никогда не говорили, чтобы я искала себе пару из здоровых людей. Они прекрасно относятся к Диме, никто не был против наших отношений. Мы вместе живем уже полгода, и я могу с уверенностью сказать, что мне легко и комфортно с ним. Он много берет обязанностей на себя. Знаете, мне кажется, много здоровых людей чаще ленятся сделать какие-то элементарные вещи. Дима очень активный человек. Возможно, где-то ему и тяжело или больно, но он никогда не показывает мне этого», — откровенничает Елизавета.

«Они ценят и поддерживают друг друга. А еще я уверена, что Дима никогда не предаст. Он сильный и смелый, на него можно положиться. И очень добрый в душе», — говорит Татьяна Постовалова, мама Димы.

Сейчас все мысли у спортсменов связаны с плаванием. Они отправились на очередные учебно-тренировочные сборы. Горят желанием быть лучшими в стране, улучшать собственные же рекорды. Но строить какие-то личные планы пока не спешат. «Надо еще пожить вместе, притереться и привыкнуть друг к другу», — говорят ребята.

«У людей любовь и влюбленность проходят спустя годы совместной жизни, а остается взаимопонимание и забота друг о друге. Лиза и Дмитрий, напротив, начали свои отношения с помощи друг к другу. Это и поможет им создать крепкую и дружную семью, построенную на доверии, заботе и любви. Сейчас они всему учатся сами, стремятся быть все более независимыми от родителей. Они теперь как единое целое. И у меня нет сомнений в том, что у них все получится!» — говорит Татьяна Сидоренко, мама Елизаветы.

