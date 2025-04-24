Челябинская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по плаванию

Призером соревнований на дистанции 1500 метров стала Анастасия Воронина

На первенстве России по плаванию в Саранске первую медаль в копилку сборной Челябинской области положила Анастасия Воронина. Воспитанница СШОР «Юника» стала серебряным призером соревнований на дистанции 1500 метров. В шаге от призовой тройки оказалась Екатерина Гузик из Златоуста, сообщает региональная Федерация плавания.

В первые два дня соревнований спортсмены Челябинской области оказались за чертой призеров. Но третий день стал для южноуральцев успешным. Серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем завоевала Анастасия Воронина из Челябинска. Она показала результат 17.23,71, что соответствует нормативу мастера спорта. Тренируется спортсменка в СШОР «Юника» под руководством Ольги Тихомировой.

Достойно выступили пловцы Челябинской области в других видах программы. Так, на дистанции 200 метров вольным стилем четвертый результат показала Екатерина Гузик из Златоуста. Ее время — 2.05,64. В шаге от пьедестала оказалась и Полина Алошнина на дистанции 100 метров баттерфляем (1.03,18). Наконец, пятый результат показала команда девушек Челябинской области в комбинированной эстафете 4×100 метров.