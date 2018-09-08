/ Денис Лебедев после нокаута: «Получилась классика жанра»

Исход боя решился за три раунда.

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Накануне вечером в арене «Трактор» завершился вечер профессионального бокса. Главным поединком шоу стал бой в супертяжелой весовой категории между россиянином Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтункаей.

Для Лебедева эта встреча оказалась значимой не только ради титулов. До этого боксер почти на год ушел из профессионального спорта по семейным обстоятельствам. Соперник из Турции в первого раунда уступал Лебедеву. Как и предсказывал челябинский эксперт, хозяин ринга отправил Алтункая в нокаут.

Мой тренер — Валерий Иванович Белов, обычно заставлял нас дорабатывать всегда. На ринге не выработал всего, чувствую в себе адреналин. Я доволен боем, получилась классика жанра, контрудар. Дальше я бы хотел до конца отработать свой пояс. У меня еще есть возможность защитить статус суперчемпиона, я имею право сразиться с Александром Усиком. — рассказал боксер Денис Лебедев.

Гостями знаковой встречи стали именитые боксеры Майк Тайсон и Константин Цзю. Также среди зрителей замечены известные лица Челябинска. Среди них — бизнесмен Александр Аристов, председатель заксобрания Владимир Мякуш, мэр Челябинска Евгений Тефтелев и другие.