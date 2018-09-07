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/ Взвешивание перед боксерским турниром прошло в арене «Трактор»

Взвешивание перед боксерским турниром прошло в арене «Трактор»

Соперники находятся в отличной физической форме.
сегодня в 18:12
  |  Спорт

В ледовой арене «Трактор» прошло взвешивание боксеров. Участники главного боя вечера, Денис Лебедев и Хинзи Алтункая, также прошли обязательную процедуру. Вес российского боксера составил 96,05 килограммов, тогда как турецкий боксер показал отметку в 94,1. Ранее на пресс-конференции, которая состоялась 5 сентября, Денис Лебедев сказал, что планирует показать вес в районе 96 килограммов.

Чувствую себя в превосходной форме. Если в процентном соотношении, то 75%. Завтра на весах планирую показать 95−96 килограмм, поэтому и 75%. Когда мой вес будет 91 килограммов, тогда будет 100% готовности. — сказал на пресс-конференции Денис Лебедев

Спортсмены впервые встретились лицом к лицу именно на процедуре взвешивания. Денис Лебедев отметил манеру боя турецкого соперника и сравнил его с Марко Хуком.

Своим весом доволен, потому что знал, что так и будет. Впервые увидел соперника вживую, до этого готовился, смотрел его бои. Манерой ведения боя Хинзи Алтункая похож на Марко Хука, типичная немецкая школа. — сказал сайту «Первый областной» Денис Лебедев.

Своим впечатлением о России поделился и Хинзи Алтункая. Турецкий боксер отметил, что бой с Денисом Лебедевым — отличный шанс показать себя.

Я прилетел в Россию с отличным настроением, отлично потренировался, я хорошо подготовился. Здесь отличные люди и завтра нас ждёт большой бой. Я уже дрался в этом году с двумя сильными боксерами, с Кшиштофом Гловацким и Бейбутом Шуменовым. Денис Лебедев — мой следующий соперник. Я хорошо тренировался, и это мой шанс. — поделился с 1obl.ru Хинзи Алтункая.

Напомним, боксерский турнир пройдет сегодня, 7 сентября в ледовой арене «Трактор». Помимо главного боя вечера зрителей ожидает 9 поединков.

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