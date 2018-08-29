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/ Челябинский боксёр стал финалистом первенства мира

Челябинский боксёр стал финалистом первенства мира

В главном бою его ожидает спортсмен из Узбекистана.
сегодня в 18:38
  |  Спорт

Всеволод Шумков победил Ноопхарата Тхакуи из Таиланда и вышел в финал первенства мира среди юниоров. До полуфинала южноуралец победил Аамина Захира Инсе из Австралии, Мухамета Кили из Албании и Бибарса Жексена из Казахстана. Соперником Всеволода Шумакова за золото станет Абдумалик Халаков из Узбекистана.

Ученик тренера СШОР «Буревестник» Александра Шамсудинова стал первым финалистом в российской сборной. 30 августа он поспорит за мировое «золото» с победителем первенства Азии-2018 Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. — сообщает федерация бокса Челябинской области.

Напомним, в начале этого года Всеволод Шумков стал победителем первенства России по боксу в категории до 56 килограмм. Первенство мира среди юниоров проходит в Будапеште. Всего в финал соревнований пробились 11 представителей России: 7 юниоров и 4 юниорки. Отметим, что ещё одна представительница Челябинска Ланна Малюганова не смогла выйти в финал. В полуфинальном поединке спортсменка уступила Гемме Пейдж Ричардсон из Великобритании. Финалы соревнований пройдут 30 и 31 августа.

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