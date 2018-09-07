/ Боксер из Челябинской области стал Чемпионом мира среди студентов

В финале Эдмонд Худоян нанес поражение японцу Юдао Шигеоке.

На завершившемся в Элисте Чемпионате мира по боксу среди студентов на высшую ступень почета поднялся спортсмен из Челябинской области. Эдмонд Худоян в финале соревнований в весовой категории до 49 килограммов оказался сильнее представителя Японии Юдао Шигеоке.

Решающая встреча за «золото» складывалась нелегко. Представитель страны Восходящего солнца шел вперед, атаковал и нередко попадал. Ученик заслуженного тренера России Виктора Фархутдинова и Дмитрия Сайфулина работал на контратаках, отвечая одиночными сериями. Один из таких сильных ударов был нанесен им в начале третьего раунда, после чего соперник оказался в нокдауне. Этот эпизод оказался ключевым в поединке. Судьи единогласным решением отдали победу Эдмонду Худояну. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области.

На пути к финальному поединку уроженец Златоуста победил Вуржигита Дуршибаева из Кыргызстана и Разола Омара Мохаммада из Афганистана. Оба поединка завершились досрочно. Кроме того, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Всего она выиграла 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.