Актеры телесериала «Молодежка» проведут автограф-сессию на матче «Трактора»

Сделать селфи с ними можно на ближайшей игре хоккейного клуба 18 декабря

На хоккейном матче «Трактора» болельщики смогут взять автограф и пообщаться с актерами популярного телевизионного сериала «Молодежка». Такая возможность у зрителей появится 18 декабря в первом перерыве игры челябинского клуба с минским «Динамо» в чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В автограф-сессии на челябинской арене «Трактор» примут участие три актера сериала «Молодежка» — Влад Канопка, Егор Кирячок и Андрей Нестеренко. Болельщики также смогут сфотографироваться с ними на память и задать пару вопросов. Сделать это можно будет в первом перерыве матча «Трактора» с минским «Динамо», который пройдет завтра, 18 декабря.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ возобновится после небольшой паузы, связанной с проведением Кубка Первого канала. Челябинский «Трактор» продолжает лидировать в Восточной конференции.

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