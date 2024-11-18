КХЛ объявила о запуске чемпионата России по хоккею 3×3

На турнире выступят восемь команд, среди них — «Трактор» и «Металлург»

Континентальная хоккейная лига объявила о сроках проведения первого чемпионата России по хоккею 3×3. Турнир стартует уже 19 декабря и продлится до лета 2025 года. В нем примут участие восемь команд, среди них магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Рассказываем о формате проведения чемпионата и о том, какие игроки в нем смогут принять участие.

Вообще-то, игры по хоккею в формате 3×3 в нашей стране проводились ранее неоднократно. Но в этот раз будет дан старт официальному чемпионату страны, в котором примут участие восемь команд. Они будут разделены на два дивизиона — по четыре клуба в каждом.

Чемпионат России по хоккею 3×3. Сезон-2024/2025:

Дивизион Фонбет:

«Металлург» Магнитогорск

«Авангард» Омск

«Салават Юлаев» Уфа

«Барыс» Астана

Дивизион Винлайн:

«Трактор» Челябинск

«Ак Барс» Казань

«Сибирь» Новосибирск

«Динамо» Минск

Сезон стартует уже 19 декабря и продлится аж до 29 июня. В заявку на тур могут попасть десять игроков, два из которых — вратари. Какие хоккеисты смогут принять участие в чемпионате — остается только догадываться. Но есть один важный нюанс: в матче должен принимать участие хотя бы один игрок с так называемым статусом «звезда». Он должен соответствовать условию: провести не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру или не менее 80 матчей в КХЛ за последние пять сезонов.

Что касается формата проведения соревнований, то в нем предусмотрена туровая система. Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, будет сыграно 312 матчей. Каждый из 24 туров укладывается в четыре дня — с четверга по воскресенье. В туре участвуют четыре команды, встречающиеся друг с другом по два раза. Причем соперничество не ограничивается внутри дивизионов: с первого же тура команды будут «перемешиваться».

По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в Суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды выходят в плей-офф. Финал исторического первого сезона чемпионата КХЛ 3×3 запланирован на 13 июля 2025 года.

«За два года после тестового турнира в Мытищах проделана большая работа по созданию и подготовке всех необходимых регламентных механизмов для проведения такого масштабного проекта. Хоккей 3×3 набирает популярность, и отчетливо видны его олимпийские перспективы», — цитирует слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

Отметим, что разговоры о включении хоккея 3×3 в программу зимних Олимпийских игр активно ведутся в МОК последние два-три года. КХЛ стала первой лигой в мире, запускающей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд. Матчи чемпионата КХЛ 3×3 будут транслироваться на федеральных телеканалах «Матч ТВ» и «КХЛ-ТВ».