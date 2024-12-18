Чемпионат КХЛ по хоккею 3×3 — что нужно знать о новом турнире

В первом чемпионате России выступят восемь команд

Завтра, 19 декабря, КХЛ запускает новый турнир в формате 3×3. В нем восемь команд сразятся на маленькой площадке, а чемпион станет известен аж в июле. Зачем и кому нужен такой турнир? Собрали для вас всю нужную информацию о предстоящем чемпионате КХЛ по хоккею 3×3. Среди его участников и челябинский «Трактор».

Что это?

Новый турнир, инициатором проведения которого выступило руководство Континентальной хоккейной лиги. Чемпионат стартует 19 декабря 2024 года и завершится в июне 2025-го.

Зачем?

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что хоккей 3×3 набирает популярность во всем мире и полагает, что в скором времени такой формат может войти в программу зимних Олимпийских игр. России нужно двигаться в ногу со временем и не упускать современные тренды.

В чем «фишка»?

Хоккей 3×3 — это прежде всего скорость и динамика. На уменьшенной площадке нас ждет быстрая игра, много голевых моментов и заброшенных шайб. Вероятно, много матчей будут заканчиваться с двузначным счетом.

Кому он нужен?

Болельщикам, а как же иначе? Все ради них. Но выиграют от проведения турнира в новом формате и многие хоккеисты, которые уже повесили коньки на гвоздь. Для многих из них это возможность перезагрузить карьеру. А для некоторых — площадка для реализации, если в классическом хоккее 5×5 остались без клуба.

Какие команды участвуют?

Всего их восемь. Почему так мало? Это же первый турнир, надо с чего-то начинать. Руководство КХЛ приняло решение ограничиться таким количеством участников. Предположим, что именно эти клубы проявили наибольшую заинтересованность в том, чтобы их команды были представлены в новом турнире.

Команды условно разделили на два дивизиона. Причем не по географическому принципу. Названия дивизионов носят титульные спонсоры чемпионата — букмекерские конторы «Фонбет» и «Винлайн».

Дивизион «Фонбет»

1. «Авангард» (Омск).

2. «Барыс» (Астана).

3. «Металлург» (Магнитогорск).

4. «Салават Юлаев» (Уфа).

Дивизион «Винлайн»

1. «Ак Барс» (Казань).

2. «Динамо» (Минск).

3. «Сибирь» (Новосибирск).

4. «Трактор» (Челябинск).

Каких игроков можно заявить?

У турнира — свой регламент. В нем — два типа заявки состава: на тур и на сезон. Заявка на тур состоит из десяти игроков, два из которых — вратари. Имеется строгий критерий: как минимум один хоккеист должен провести не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру либо не менее 80 матчей в КХЛ за последние пять сезонов.

Где играют и за чей счет?

Все матчи чемпионата проводятся на одной площадке в Москве — в спорткомплексе «Южный Лед». Размеры площадки — 34×18 м. Клубы не несут на себе финансовой нагрузки: перелеты, проживание и прочие расходы берет на себя КХЛ и спонсоры турнира. Кроме того, есть призовой фонд, у команд и игроков есть мотивация сыграть успешно.

Какой формат?

Всего 24 тура. По итогам первого этапа по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в суперфинал. Он также будет состоять из группового этапа, но команды сыграют только в один круг. По его итогам четыре лучших коллектива выходят в плей-офф. Финал состоится 13 июля 2025 года.

Какие правила?

На площадке от каждой команды находятся три хоккеиста и вратарь. Силовые приемы и драки запрещены, вместо удалений — штрафные броски с преследованием. Вбрасывания будут производиться только в начале периода и после голов. В случае ничьей в основное время проводится серия буллитов до выявления победителя.

За кого болеть?

Тут решает каждый сам. Логично, что болельщикам восьми городов выбирать не надо: они будут поддерживать свои любимые команды. Ну а нейтральным болельщикам советуем просто посмотреть на хоккей под другим углом. И если понравится — надеяться, что в следующем сезоне их команда получит приглашение принять участие в таком турнире.

Чемпионат КХЛ по хоккею 3×3. 19—22 декабря. 1-й тур. Расписание матчей

19 декабря

14:00. «Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирск).

14:50. «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск).

15:40. «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск).

16:30. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск).

20 декабря

14:00. «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск).

14:50. «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск).

21 декабря

14:00. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск).

14:50. «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана).

15:40. «Сибирь» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск).

16:30. «Сибирь» (Новосибирск) — «Барыс» (Астана).

22 декабря

14:00. «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана).

14:50. «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск).

15:40. СУПЕРИГРА

P. S. Завтра, 19 декабря, мы подробно расскажем о том, какие составы команд заявят на первый тур чемпионата КХЛ 3×3 хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург».