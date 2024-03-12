Чемпионка мира по шахбоксу провела мастер‑класс для юных спортсменов

Тренировку Амины Ахмадуллиной посетили воспитанники реабилитационного центра «Возрождение»

Челябинская чемпионка мира по шахбоксу Амина Ахмадуллина пригласила в гости на свою открытую тренировку воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение». Титулованная спортсменка познакомила юных ребят с необычным видом спорта и пригласила записаться в секцию по шахбоксу, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Открытая тренировка и мастер-класс прошли в спортивном зале ЮУрГУ, где ранее был открыт Центр студенческого шахбокса «Шах и Раунд». Здесь оттачивают свое мастерство в шахматах и боксе не только подготовленные и опытные спортсмены, но и новички.

Познакомила ребят с этим необычным видом спорта чемпионка мира по шахбоксу Амина Ахмадуллина. Посетили мероприятие начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников и директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение» является подшефным спортуправлению учреждением. Поэтому детей и пригласили на занятия шахбоксом, чтобы привлечь к занятиям физической культурой и спортом, мотивировать их на победу в спорте и жизни.

«Будет здорово, если ребята заинтересуются этим видом спорта, примут решение им заниматься. В нашем вузе есть все возможности для роста спортсменов, мы стараемся создавать студентам хорошие и комфортные условия для тренировок, укрепляем материально-техническую базу. Центр шахбокса соответствует самым высоким стандартам», — считает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Напомним, что шахбокс в России и Челябинске появился сравнительно недавно. В 2022 году на базе ЮУрГУ студенты начали проводить первые тренировки. Инициатором развития этого вида спорта в регионе стал известный в прошлом кикбоксер, а ныне тренер Алексей Шаховский.

В Челябинской области наибольших успехов в шахбоксе достигла Амина Ахмадуллина. Студентка ЮУрГУ является чемпионкой мира. В феврале этого года она познакомила с этим видом спорта президента РФ Владимира Путина. Во время визита главы государства на Южный Урал челябинская спортсменка рассказала ему о виде спорта, которым она занимается.