Два челябинских спортсмена завоевали серебро чемпионата мира по шахбоксу

Призерами соревнований стали Амина Ахмадулина и Артем Слдоян

В Италии завершился чемпионат мира по шахбоксу. Серебряными призерами соревнований стали два челябинских спортсмена. Студенты Юридического института ЮУрГУ Амина Ахмадулина и Артем Слдоян дошли до финала, где в равных боях уступили оппонентам из Германии и Франции, сообщается на сайте Федерации шахбокса России.

На турнир в Италию отправилась российская команда, в состав которой вошли 20 шахбоксеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Сургута, Рязани, Барнаула и Челябинска. Среди них и два наших земляка — Амина Ахмадулина и Артем Слдоян. Причем для них это был уже не первый опыт участия в подобных турнирах. Год назад в Турции Амина стала чемпионкой мира, а Артем стал обладателем серебряной медали.

В этот раз им также удалось подняться на пьедестал. Но если Артем Слдоян повторил свой результат, то Амина в этот раз ограничилась серебром. Она легко прошла соперницу из Турции, однако в финале уступила спортсменке из Германии.

Отметим, что Амина Ахмадулина и Артем Слдоян являются студентами Юридического института ЮУрГУ, на соревнованиях представляют общество «Динамо» и тренируются под руководством Алексея Шаховского.





Напомним, шахбокс — это коллаборация шахмат и бокса, где спортсмен должен умело выступать на ринге и так же хорошо владеть шахматами. Игра позволяет спортсменам раскрыть не только физический потенциал, но и умение выстраивать тактику в шахматах. Ранее мы подробно рассказывали о том, как появился этот вид спорта в России и Челябинской области и пообщались с нашими самыми титулованными спортсменами.