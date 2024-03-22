В Челябинске открыли набор детей в секцию по шахбоксу

Заниматься с ребятами в спорткомплексе ЮУрГУ будет чемпионка мира

В спортивном комплексе ЮУрГУ открыли набор детей в секцию по шахбоксу. Этим необычным видом спорта, сочетающим в себе шахматы и бокс, смогут заниматься дети от 12 лет. Тренировать их будут квалифицированные специалисты во главе с чемпионкой мира по этому виду спорта Аминой Ахмадулиной, сообщает Федерация шахбокса Челябинской области.

«Шахбокс — это новый, уникальный вид спорта, в котором сочетаются вроде бы несовместимые ранее направления физкультурно-спортивной подготовки. В программе тренировок обучение основам бокса, постижение азов игры в шахматы, а также общая физическая подготовка в плавательном бассейне», — сообщил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Записаться в секцию по шахбоксу могут дети от 12 лет. Причем спортивная подготовка на данном этапе не играет важной роли. Тренеры ставят своей задачей познакомить ребят с этим видом спорта, дать им базовые знания и умения по шахбоксу.

«Я влюбилась в этот вид спорта. Уверена, что и юным ребятам он понравится. Шахбокс развивает многие качества в спортсмене — способствует его интеллектуальному развитию, дает навыки и умения защитить себя. Постараюсь ребятам передать все свои знания, поделиться с ними секретами мастерства в этом зрелищном виде спорта», — говорит Амина Ахмадулина.

Напомним, что шахбокс в Челябинске появился в 2022 году, когда на базе спортзала в ЮУрГУ студенты начали проводить первые тренировки. Основателем этого вида спорта на Южном Урале стал известный в прошлом кикбоксер Андрей Шаховский. В прошлом году в ЮУрГУ был открыт центр студенческого шахбокса «Шах и раунд». В Челябинской области наибольших успехов в шахбоксе достигла Амина Ахмадулина. Студентка ЮУрГУ является чемпионкой мира.