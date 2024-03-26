Челябинцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате России по шахбоксу

Южноуральцы заняли третье место в командном зачете соревнований

На чемпионате и первенстве России по шахбоксу в Санкт-Петербурге шесть спортсменов Челябинской области стали победителями соревнований. Очередную золотую медаль завоевала чемпионка мира Амина Ахмадулина. В командном зачете южноуральская сборная заняла общее третье место, сообщает результаты соревнований Федерация шахбокса России.

Санкт-Петербург стал местом проведения четвертого по счету чемпионата России по шахбоксу — виду спорта, совмещающему в себе шахматы и бокс. В турнире приняли участие 205 спортсменов из 24 регионов в возрасте от 7 до 50 лет.

Шесть золотых и две бронзовые медали завоевали спортсмены Челябинской области. Победителями соревнований стали Амина Ахмадулина, Артем Слдоян, Сергей Файзуллоев, Вадим Кириллов, Петр Каюков и Михаил Немцев. Третьи места заняли Михаил Ермаков и Матвей Кафтерев.

Победу в командном зачете одержали хозяева соревнований — спортсмены из Санкт-Петербурга. На втором месте представители Москвы, а замкнула тройку призеров сборная Челябинской области.

Напомним, что накануне в Челябинске была открыта секция по шахбоксу. Начать заниматься этим видом спорта в ней могут дети с 12 лет. Тренировки проходят в спортивном комплексе ЮУрГУ.