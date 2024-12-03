Мини-футбольный клуб «Южный Урал» покинет главный тренер Нуржан Джетыбаев

Специалист принял решение завершить свою работу в челябинской команде

В челябинском мини-футбольном клубе «Южный Урал» анонсировали ближайшую отставку главного тренера Нуржана Джетыбаева. Специалист покинет расположение команды после ближайшего тура, который пройдет 5—7 декабря в южноуральской столице. В пресс-службе МФК «Южный Урал» сообщили корреспонденту ИА «Первое областное», что такое решение не связано со спортивными результатами команды.

«Уважаемые болельщики, хочу сообщить, что декабрьские туры станут для меня последними в роли наставника „Южного Урала“. В связи с этим от себя хочу выразить большую благодарность всем людям, которые доверяли и верили в меня. Ваша поддержка и внимание всегда помогали мне и команде преодолевать давление перед выходом на игры. Вместе мы сделали много хорошего во всех сферах жизни клуба. Большое спасибо за эти годы, для меня это бесценный жизненный опыт», — распространила заявление Нуржана Джетыбаева пресс-служба МФК «Южный Урал».

Тренер также пригласил всех болельщиков на ближайшие матчи команды в Высшей лиге чемпионата России. В рамках 6-го тура челябинский мини-футбольный клуб принимает на своей площадке соперников из МФК «Тюмень» и медногорского «Металлурга». Игры пройдут 5 и 7 декабря на спортивной площадке в КСК «Рифей». Вход свободный.

Напомним, что после 10 сыгранных туров челябинский МФК «Южный Урал» занимает 5-е место в Восточной конференции Высшей лиги. Команда успешно стартовала в турнире, однако в последних двух матчах потерпела поражения по пенальти от «Кузбасса» (5:6) и «Факела» (3:4).

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