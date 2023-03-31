В Уфе прошел финальный этап Кубка России по ачери-биатлону, по итогом которого бронзовую медаль завоевал челябинец Таир Халимов. Воспитанник спортшколы Челябинска № 5 соревновался с лыжниками из Уфы, Московской, Калужской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщается на сайте Федерации ачери-биатлона России.
Первый и финальный этап Кубка России состоялись в Уфе, а второй прошел в Людиново (Калужская область). Финальные гонки прошли в экстремальных условиях. Плюсовая температура внесла сложности в проведение турнира, но все биатлонисты справились с тяжелыми условиями.
По итогам трех этапов Кубка России бронзовую медаль завоевал воспитанник челябинской спортшколы Таир Халимов. Тренерами лыжника являются Владимир Мальцев и Валерий Чижов.
Справка
Ачери-биатлон — зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука. Все то же самое, как в обычном биатлоне, только вместо винтовки — лук и колчан стрел за спиной. Специалисты считают, что ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Если включить логику, то, действительно, чтобы прокормить семью и племя, охотник должен был уметь отменно ходить на лыжах и стрелять из лука.
Спустя многие века древнее занятие превратилось в спорт, но кто придал ему спортивное обличье, споры не утихают. Вариантов два — Италия и Франция. Вроде бы как в последней начали заниматься ачери-биатлоном в 1975 году. Широкой общественности этот вид спорта представили лишь в 1983 году в итальянской Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону среди юниоров.
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