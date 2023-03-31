Челябинский лыжник стал призером Кубка России по ачери‑биатлону

Таир Халимов занял третье место в общем зачете после трех этапов

В Уфе прошел финальный этап Кубка России по ачери-биатлону, по итогом которого бронзовую медаль завоевал челябинец Таир Халимов. Воспитанник спортшколы Челябинска № 5 соревновался с лыжниками из Уфы, Московской, Калужской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщается на сайте Федерации ачери-биатлона России.Первый и финальный этап Кубка России состоялись в Уфе, а второй прошел в Людиново (Калужская область). Финальные гонки прошли в экстремальных условиях. Плюсовая температура внесла сложности в проведение турнира, но все биатлонисты справились с тяжелыми условиями.По итогам трех этапов Кубка России бронзовую медаль завоевал воспитанник челябинской спортшколы Таир Халимов. Тренерами лыжника являются Владимир Мальцев и Валерий Чижов.Добавим, что ранее в Рыбинске (Ярославская область) завершился чемпионат России по ачери-биатлону. Лыжник из Озерска Роман Летягин завоевал две медали в спринте и гонке преследования.