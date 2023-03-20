Лыжник из Озерска завоевал две медали на чемпионате России по ачери‑биатлону

Роман Летягин стал призером в спринте и гонке преследования

В Рыбинске (Ярославская область) завершился чемпионат России по ачери-биатлону, на котором две медали завоевал Роман Летягин из Озерска. Южноуральский спортсмен стал бронзовым призером в спринтерской гонке на 7,5 км, а также пришел к финишу вторым в гонке преследования на 10 км с тремя огневыми рубежами, сообщается на сайте Федерации ачери-биатлона России.

На соревнованиях в Ярославской области сильнейшие спортсмены страны разыграли 12 комплектов наград — по 6 среди мужчин и женщин. В двух видах программы на пьедестал почета поднимался атлет из Озерска Роман Летягин.

Южноуральский спортсмен пришел к финишу третьим в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу здесь одержал Владислав Кирютин из Калужской области, серебро у Дмитрия Грачева из Республики Башкортостан.

На следующий день состоялась гонка преследования (персьют), в которой Роману Летягину удалось улучшить свою позицию, став серебряным призером на дистанции 10 км с тремя огневыми рубежами. Победу здесь, как и ранее, праздновал Владислав Кирютин, замкнул тройку призеров Оскар Шаймуратов из Республики Башкортостан.

«Непредсказуемая получилась гонка. Немного накопилась усталость после трех дней соревнований, поэтому физически пришлось непросто. Удалось немного улучшить стрельбу, и ветер в гонке преследования уже не мешал. Это и помогло завоевать серебро», — рассказал Роман Летягин пресс-службе Федерации ачери-биатлона России после финиша гонки-персьюта.

Справка

Ачери-биатлон — зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука. Все то же самое, как в обычном биатлоне, только вместо винтовки — лук и колчан стрел за спиной. Специалисты считают, что ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Если включить логику, то, действительно, чтобы прокормить семью и племя, охотник должен был уметь отменно ходить на лыжах и стрелять из лука.

Спустя многие века древнее занятие превратилось в спорт, но кто придал ему спортивное обличье, споры не утихают. Вариантов два — Италия и Франция. Вроде бы как в последней начали заниматься ачери-биатлоном в 1975 году. Широкой общественности этот вид спорта представили лишь в 1983 году в итальянской Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону среди юниоров.

Отметим, что ранее Роман Летягин неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России по ачери-биатлону. При этом успешно совмещает выступления как в зимнем, так и в летнем сезоне по этому виду спорта. Так, в 2018 году он, например, стал призером летнего чемпионата России, прошедшего в Златоусте. Мама спортсмена, Гульниса Летягина, становилась призером чемпионата СССР по ачери-биатлону.