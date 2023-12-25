Южноуральский спортсмен завоевал три медали Кубка России по ачери-биатлону

В активе Романа Летягина золотая и две серебряные награды

В городе Белорецке (Башкортостан) открыли сезон представители ачери-биатлона. На первом этапе Кубка России успешно выступил южноуралец Роман Летягин. Он выиграл спринтерскую гонку, а также пришел к финишу вторым в индивидуальной гонке и масс-старте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнования в Белорецк прибыли сильнейшие представители ачери-биатлона России. В стартовый день турнира состоялись индивидуальные гонки среди мужчин и женщин. В этой дисциплине близок был к победе южноуральский спортсмен Роман Летягин. В гонке на 12,5 км с 4 огневыми рубежами он совсем немного уступил победителю соревнований Владиславу Кирютину из Калужской области.

Зато на следующий день нашего земляка было не остановить. В спринтерской гонке 7,5 км с двумя огневыми рубежами Роман Летягин показал лучший результат, опередив хозяев соревнований Дмитрия Грачева и Александра Потапова, занявших второе и третье места соответственно.

В заключительный день I этапа Кубка России южноуральский спортсмен закрепил успех, завоевав еще одну серебряную медаль. Он пришел к финишу вторым в масс-старте (10 км, 4 рубежа). Победу здесь одержал Александр Потапов из Башкортостана, замкнул тройку призеров его земляк Дмитрий Грачев.

Напомним, что ачери-биатлон сочетает в себе лыжную гонку со стрельбой из лука. От обычного биатлона его отличает лишь наличие лука вместо привычной винтовки.

Второй этап Кубка России по ачери-биатлону пройдет 22—27 января 2024 года в Брянске. Главный старт сезона, чемпионат страны, примет Саранск. В Республике Мордовии состязания пройдут 2—10 марта. Здесь же, с 10 по 15 марта, состоится финальный этап Кубка России.