Два челябинских лыжника выступят на этапе Кубка России в Тюмени

В соревнованиях примут участие Владислав Вечканов и Данила Карпасюк

Стал известен состав участников второго этапа Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет с 1 по 3 декабря в Тюмени. На старт трассы в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» выйдут челябинцы Владислав Вечканов и Данила Карпасюк. Выступят в соревнованиях все лидеры сборной России, в том числе олимпийский чемпион Александр Большунов, сообщает «Тюменская область сегодня».

Накануне один из самых титулованных лыжников России Александр Большунов в красивом стиле выиграл две гонки на первом этапе Кубка страны, прошедшего в Республике Хакасии. Олимпийский чемпион выиграл 15 км свободным стилем, а также закрепил успех на дистанции 10 км классическим ходом. И это при том, что его участие в стартах было под вопросом — в августе спортсмен получил травму спины и долго восстанавливался от повреждения. Однако старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов примет участие в двух этапах Кубка страны.

«Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, все идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба. Если были бы какие-то даже малейшие намеки на возврат боли, то мы бы сразу прекратили все гонки и тренировки и лечились. Но нынешнее положение дел говорит о том, что все делается правильно, нужно время, чтобы полностью залечить травму. Планируем, что Саша поедет на второй этап Кубка в Тюмень», — передает слова Юрия Бородавко РИА Новости.

Выступят в Тюмени и два челябинских лыжника. К стартам готовятся Владислав Вечканов и Данила Карпасюк. На первом этапе в Хакасии им не удалось побороться за высокие места: оба оказались за чертой топ‑30 на двух дистанциях. На втором этапе Кубка России планируется, что они выйдут на старт 15 км (свободный стиль), 10 км (классический стиль), а также спринтерской дистанции.

Напомним, что главным стартом зимнего сезона станет Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов, которая пройдет в 5 регионах страны с 9 по 18 февраля 2024 года. Основные соревнования, а также церемонии открытия и закрытия пройдут в Челябинской области. Состязания по лыжным гонкам примет Тюменская область — турнир пройдет в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».