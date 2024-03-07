Озерчанин Роман Летягин завоевал золото чемпионата России по ачери-биатлону

Южноуральский спортсмен выиграл спринтерскую гонку 7,5 км

На проходящем в Саранске чемпионате России по ачери-биатлону выиграл спринтерскую гонку озерчанин Роман Летягин. Спортсмен из Озерска показал лучшее время на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Залогом его победы стала не только хорошая лыжная подготовка, но и точная стрельба из лука, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В классической гонке на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами спортсменам из Озерска не удалось финишировать в тройке призеров. Роман Летягин показал пятый результат. Зато реабилитировался в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Южноуральский спортсмен завоевал очередной титул чемпиона России по ачери-биатлону — виду спорта, похожему на биатлон, но здесь участники на огневом рубеже производят стрельбу из лука, а не из винтовок.

«Саранск впервые принимает у себя чемпионат России, но организовано здесь все на высшем уровне — хорошие трассы и стадион. В индивидуальной гонке немного переволновался, занял 5‑е место. А в спринте отработал почти на отлично, совершив один промах», — рассказал корреспонденту Первого областного Роман Летягин.

Ачери-биатлон. Чемпионат России. Саранск, 5 марта. Спринт 7,5 км. Мужчины:

1. Роман Летягин (Челябинская область).

2. Александр Потапов (Башкортостан).

3. Дмитрий Грачев (Башкортостан).

Соревнования в Саранске продолжаются, спортсменам предстоит еще разыграть награды в гонке преследования, масс-старте и эстафете. По словам Романа Летягина, он еще планирует выступить в финале Кубка России, который будет проходить здесь же с 10 по 15 марта. Он занимает лидирующую позицию в общем зачете Кубка России и ставит перед собой задачу сохранить первую позицию.