Волейбольный клуб «Динамо-Метар» сравнял счет в серии с «Динамо-Ак Барс»

Челябинская команда выиграла на своей площадке в плей-офф Суперлиги, взяв реванш за поражение в Казани

Сегодня, 9 апреля, во втором матче серии плей-офф женской волейбольной Суперлиги клуб «Динамо-Метар» одержал сенсационную победу над многократным чемпионом страны казанским «Динамо-Ак Барсом» в четырех сетах. Челябинская команда взяла реванш за гостевое поражение и сравняла счет в серии 1-1. В этом противостоянии судьба путевки в «Финал четырех» решится в заключительном матче, который пройдет 12 апреля в Казани.

Первая игра в Казани прошла полностью под диктовку хозяйк площадки. «Динамо-Ак Барс» одержал уверенную победу в трех сетах — 3:0 (25:20, 25:18, 25:18). Поединок в Челябинске должен был дать ответ на вопрос — способен ли челябинский «Динамо-Метар» на равных бороться с одним из лидеров российского женского волейбола.

Первый сет стал логическим продолжением казанского матча. Опытные и титулованные соперницы переигрывали челябинок во всех компонентах игры. Однако уже во втором сете хозяйки площадки стали показывать зубы. Хорошая игра на блоке и приеме помогли подопечным Александра Кошкина выровнять положение по партиям — 1:1.

Третий сет стал, пожалуй, ключевым. В равной борьбе его исход решился в концовке, которую выиграла челябинская команда. Получив психологическое преимущество, наших девушек было уже не остановить. В четвертом сете «метаровки» повели в счете, сделали себе комфортный задел — 7:3, 12:6, 18:11... В такой ситуации важно было предельно аккуратно и надежно сыграть в нападении, забивая «свои» мячи. С этой задачей челябинки справились и выиграли сет со счетом 25:19, а вместе с ним и матч — 3-1.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Четвертьфинал. 9 апреля, Челябинск.

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19)

Счет в серии: 1-1

Теперь исход противостояния в серии до двух побед решится в заключительном матче, который пройдет в Казани 12 апреля.