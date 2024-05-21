В Магнитогорске создали еще одну хоккейную команду

Фарм-клуб «Металлурга» с нового сезона выступит в чемпионате ВХЛ

В Челябинской области одним хоккейным клубом стало больше. С нового сезона в чемпионате ВХЛ выступит команда «Магнитка», главным тренером которой стал воспитанник «Трактора» и легенда магнитогорского хоккея Равиль Гусманов. Сформирован также тренерский штаб нового коллектива, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Новость о том, что в Магнитогорске создают еще одну хоккейную команду, появилась после того, как состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ по итогам завершившегося сезона. На нем руководство Лиги и представило новые клубы, которые с нового сезона будут выступать во Всероссийской хоккейной лиге. Помимо «Магнитки», ими стали «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юнисон» (Москва). Таким образом, в чемпионате ВХЛ с сезона-2024/2025 выступят 33 клуба.

В новом клубе из Магнитогорска уже сформирован тренерский штаб. Возглавил его Равиль Гусманов — воспитанник «Трактора», который трижды становился чемпионом России в составе «Металлурга». Его помощником назначен Андрей Соколов — известный в прошлом защитник, который также выступал ранее за магнитогорский клуб. Кроме того, в тренерский штаб вошли Евгений Гладских и Вячеслав Долишня, они будут отвечать в клубе за работу с нападающими.

«„Магнитка“ начнет свой путь на льду ДЮСШ „Металлург“. Сейчас площадка находится в стадии реконструкции для соответствия всем требованиям ВХЛ. Затем команда переедет на новые объекты Академии „Металлург“», — сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Решение о том, что у «Металлурга» будет собственный фарм-клуб, базирующийся в Магнитогорске, выглядит логичным и правильным. Тем более что в этом сезоне «сталевары» вернули себе титул лучшего клуба КХЛ, выиграв Кубок Гагарина. До недавнего времени фарм-клубом магнитогорцев были другие клубы ВХЛ, с которыми у них были подписаны соответствующие соглашения, — «Ермак» (Ангарск) и «Южный Урал» (Орск).