Семь российских дзюдоистов выступят на турнире «Большой шлем» в Париже

Впервые соревнования пройдут по новым правилам

Завтра, 1 февраля, в Париже стартует крупнейший в мире дзюдо турнир «Большой шлем». В этом году он станет уникальным, потому что пройдет по новым правилам, а еще станет первым серьезным испытанием для главного тренера сборной России челябинца Виталия Макарова. Рассказываем, чем еще интересен турнир, который называют неофициальным чемпионатом мира.

На «Большом шлеме» в Париже выступят более 250 дзюдоистов из 42 стран. В течение года проходят четыре турнира этой серии в разных странах. Но именно соревнования в Париже выделяются на общем фоне и являются самыми престижными. Неслучайно многие эксперты называют «БШ» в Париже неофициальным чемпионатом мира. Именно здесь и будет опробована новая система правил в соревнованиях по дзюдо.

«Большой шлем» в Париже — это один из самых значимых стартов в календаре. Каждый мечтает иметь в своей копилке наград медали этого турнира. Но этот старт станет для мира дзюдо по-своему знаковым, ведь это первые крупные соревнования года по обновленным правилам. В этой связи интересно все: от работы судей, адаптации спортсменов до реакции зрителей», — отметил в интервью ТАСС главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров.

Состав сборной России на «БШ-2025» в Париже:

В легких категориях может побороться за награды в Париже Мурад Чопанов. Он три раза выигрывал турниры Мировой серии. В весе до 73 кг есть хороший опыт участия в международных соревнованиях у Михаила Игольникова — двукратного чемпиона Европы. И все же главные наши надежды будут связаны с тяжеловесами. В категориях до и свыше 100 кг выступят чемпионы мира Арман Адамян и Инал Тасоев.

66 кг — Мурад Чопанов

73 кг — Сайхан Шабиханов

73 кг — Армен Агаян

90 кг — Михаил Игольников

90 кг — Эльдар Аллахвердиев

100 кг — Арман Адамян

+100 кг — Инал Тасоев

Решение о введении новых правил в дзюдо были приняты в конце декабря на техническом семинаре судей в Стамбуле. Они вступили в силу с начала этого года и впервые будут опробованы на турнире «Большой шлем» в Париже. Изменения призваны раскрыть потенциал спортсменов и поднять навыки на новый уровень, сохраняя при этом основные ценности дзюдо.

Основные технические изменения в правилах судейства коснулись следующих аспектов:

— добавление третьей оценки «юко»;

— разрешено использование головы для броска и защиты;

— разрешены все захваты кимоно и захваты под поясом до уровня верхней внутренней части бедра;

— захват ног рукой или ладонью, захват штанин и касание ноги сверху внутренней части бедра вниз запрещено и будет наказываться «шидо»;

— время на подготовку атаки — 30 секунд;

— разрешен «медвежий захват», но только в том случае, если руки не сцеплены в замок.

Для челябинца Виталия Макарова это будет первый значимый турнир в качестве главного тренера российской сборной по дзюдо. Напомним, что наш земляк получил эту должность в ноябре 2024 года.

Фото: Международная федерация дзюдо (ijf.org), Федерация дзюдо России (judo.ru)