Челябинский боец Дмитрий Ковтун одержал победу над «стальным человеком» в Бангкоке

Южноуральский тайбоксер выиграл на престижном турнире у Со Лин О из Мьянмы

Челябинский тайбоксер Дмитрий Ковтун одержал третью победу на топовом турнире промоушна ONE Championship. Он выиграл по очкам у любимца публики по прозвищу «Стальной человек» Со Лин О из Мьянмы. Бой состоялся на знаменитом стадионе Лумпини в Бангкоке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире ONE Fight Night в столице Таиланда состоялись 11 поединков. В одном из них и бился челябинский тайбоксер Дмитрий Ковтун. Его оппонентом стал один из любимцев местной публики Со Лин О из Мьянмы. Он известен тем, что умеет держать удар и редко оказывается в нокаутах. Поэтому и получил прозвище «Стальной человек», а если точнее — «Человек из стали».

Но и наш земляк не лыком шит. Еще перед боем Дмитрий Ковтун сообщил корреспонденту ИА «Первое областное», что планирует завершить бой досрочно, то есть нокаутом. А за это от организаторов полагается премия в 50 тысяч долларов. К сожалению, выполнить эту задачу у челябинца не получилось. Но разве это так важно, если удалось добиться победы?

«Бой непростым получился, но был уверен, что судьи отдадут победу мне. В первых двух раундах я больше и чаще попадал в цель. В третьем раунде соперник попытался перехватить инициативу, но и я неплохо защищался и проводил контратаки», — рассказал Дмитрий Ковтун.









По условиям контракта с ONE Championship, Дмитрию Ковтуну осталось провести в рамках организации еще два поединка в Бангкоке. Кто это будет — еще не известно. Но при таких раскладах велика вероятность того, что крупнейшая в Азии промоутерская компания предложит россиянину еще один контракт. Зрелищные бойцы здесь в почете, тем более, если они побеждают и показывают красивые бои.



