Две челябинские спортсменки выиграли золото на первенстве мира по тайскому боксу

На соревнованиях в Бангкоке победу одержали Марина Водянникова и Ева Усатова

На первенстве мира по муайтай в Бангкоке золотые медали завоевали челябинки Марина Водянникова и Ева Усатова. Спортсменки одержали победу в возрастной категории 12—13 лет. Соревнования в столице Таиланда собрали более 1700 участников из 110 стран, сообщает Федерация муайтай Челябинской области.

Свой сильнейший состав на представительные соревнования отправила и сборная России. В общей сложности 27 наших соотечественников бились в финале турнира в своих возрастных и весовых категориях. В составе команды отличились и две челябинские спортсменки. Обе стали победительницами первенства мира в возрастной категории среди девушек 1213 лет.

Так, Марина Водянникова из СШОР «Мастер» успешно выступила в весовой категории до 52 килограммов. Подопечная Ивана Рябова в финале оказалась сильнее соперницы из Австралии. В весе до 63,5 килограмма победу одержала подопечная Николая Шумкова из ДЮСЦ единоборств Ева Усатова.

Отметим, что впервые на соревнованиях такого высокого уровня победительницами первенства мира стали сразу две челябинские спортсменки. Это первый серьезный успех региональной федерации муайтай.