Челябинец Дмитрий Ковтун проведет бой против чемпиона по бирманскому боксу

Поединок в рамках турнира ONE Fight Night состоится 8 марта в Бангкоке

Престижная промоутерская компания One Championship анонсировала список участников турнира Firght Night в Бангкоке. Среди них и челябинский тайбоксер Дмитрий Ковтун. Его соперником станет «человек из стали» Со Лин О из Мьянмы. Победитель боя получит денежную премию в 50 тысяч долларов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир ONE Fight Night 29 состоится 8 марта на знаменитом стадионе Люмпини в Бангкоке. В программе 11 боев, а в основном карде турнира сразится челябинец Дмитрий Ковтун. В бою по правилам муайтай он встретится с титулованным боксером из Мьянмы.

Со Лин О — 33-летний опытный боец, который уже 17 лет выступает на профессиональных турнирах по боксу и муайтай. Он завоевал множество титулов, выступая по правилам летвея — боевого искусства Мьянмы, более известного в мире как бирманский бокс. Здесь помимо ударов руками и ногами разрешены удары головой. При этом победа возможно только в случае нокаута оппонента — ничьих и поражений по очкам в этом виде единоборства быть не может.

«Соперник очень серьезный и опытный, жесткий. У него есть прозвище „Человек из стали“. Но и я не лыком шит, плотно тренировался в усиленном режиме. Разобрали с тренером технику соперника. Будем делать свою работу, на дистанции и ударами с обеих рук», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Дмитрий Ковтун.

Челябинский боец сообщил также, что ждет от себя досрочную победу и рассчитывает получить бонус в 50 000 долларов — такая сумма полагается за нокаут.

Напомним, что Дмитрий Ковтун дебютировал в ONE с яркой победы над фаворитом Феррари Фэйртексом в августе 2024 года. Во втором поединке наш земляк потерпел поражение от Нонтанчая, но быстро вернулся в список победителей, выиграв единогласным решением у любимца тайской публики Суаблэка в январе 2025 года. Эта победа стала 12-й в профессиональной карьере 27-летнего россиянина.