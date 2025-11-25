Челябинский баскетбольный клуб «Курчатов» усилил состав Егором Гатиным

«Большой» игрок должен добавить команде вариативности в атаке

Челябинский клуб по баскетболу 3×3 «Курчатов» объявил имя новобранца команды. Им стал известный по выступлениям за «Байкал» Егор Гатин. Высокорослый игрок призван помочь команде в игре под щитом и должен добавить ей вариативности в атаке, сообщает пресс-служба клуба «Курчатов».

«По итогам сыгранных в начале сезона турниров возникла проблема отсутствия доминирующего большого в составе. Егор добавит нам вариативности в составах к конкретным турнирам, агрессии в защите и преимущества в игре в краске», — говорит спортивный директор БК «Курчатов» Анастасия Кутузова.

Профессиональную карьеру Егор начал в иркутском клубе «Байкал», в составе которого стал чемпионом России 3×3 до 23 лет, также выступал за молодежную сборную России. Есть в его активе и один сезон в Китае, где Гатин выступал за команды «Super3», а также выступления за медийные команды HOOPS и 2DROTS в UBA Лиге. Последние три сезона провел в клубе «Десятка» (БК10), где являлся капитаном команды.

Отметим, что в летнее межсезонье в «Курчатове» произошла одна замена в составе. Место Матвея Яна занял Илья Герасимов. Таким образом, челябинский клуб теперь располагает пятью игроками на сезон-2025/2026: Андрей Киселев, Иван Цуканов, Антон Зарецкий, Илья Герасимов и Егор Гатин.

Напомним, что уже 6 декабря в Челябинске стартует фестиваль «Курчатов Баскет», в рамках которого состоятся несколько статусных турниров среди любительских и профессиональных команд. Апогеем турнира станут четыре матча в рамках Суперкубка по баскетболу 3×3, в котором выступят победители чемпионата и Кубка страны сезона — 2024/2025.