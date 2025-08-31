Клуб «Курчатов» — на вершине Гранд‑финала баскетбольной лиги 3×3

Челябинская команда одержала самую яркую победу в своей истории

Баскетбольный клуб «Курчатов» одержал самую яркую победу в своей истории! Сегодня, 31 августа, челябинская команда выиграла Гранд-финал лиги 3×3 в Перми. В финальном матче южноуральцы оказались сильнее соперников из Мадагаскара. «Курчатов» неудачно начал турнир, но с каждым матчем становился сильнее. Кульминацией стали два их поединка на пути к финалу. Рассказываем, с какими трудностями столкнулись челябинцы на турнире и как героически их преодолевали.

В Гранд-финале баскетбольной лиги 3×3 играли лучшие из лучших российских команд. То есть те, кто на протяжении всего сезона наиболее удачно выступал в чемпионате и Кубке страны. Компанию им составили иностранные команды из Словении, Хорватии, США и Мадагаскара.

Начали наши парни турнир неважно, уступив в первом же матче пермякам из клуба «Bionord» — 17:21. И за судьбу нашей команды стало тревожно. Дело в том, что под занавес сезона челябинцы «наелись» — уж слишком у них был плотный график турниров и матчей. В Пермь они приехали на фоне усталости из Сочи, где впервые стали призерами Кубка России.

Но, загнав себя в угол, «курчатовцы» показали, что у них все в порядке с характером и морально-волевыми качествами. Во втором поединке группового этапа они катком проехались по американцам из команды New York — 21:14. Во многом благодаря снайперским качествам Андрея Киселева. Кстати, ему вполне можно было бы вручить титул MVP всего турнира (возможно, так и произойдет — этот текст пишется в момент, когда организаторы еще не подвели итоги Гранд-финала).

Так, с первого места в группе (спасибо американцам, которые обыграли пермяков) «Курчатов» вышел в плей-офф. И вот тут началось самое интересное. В четвертьфинале челябинцам противостояли парни из клуба «Московский» во главе с Семеном Дебдой. Матч получился очень драматичным. Уже к его середине южноуральцев покинули силы. Особенно это было заметно по Андрею Киселеву, который практически не уходил с площадки.

Ценой невероятных усилий «Курчатов» вырвал победу у москвичей со счетом 21:20. Но на этом мучения челябинцев не закончились. В полуфинале их ждал сильнейший клуб страны «Bionord PRO», к тому же хозяин турнира. По ходу сезона наша команда неоднократно встречалась с пермяками и, как правило, уступала им. Но не сегодня...

Баскетбол 3×3. Гранд-финал чемпионата России. Результаты матчей с участием клуба «Курчатов»:

Групповой этап.

«Курчатов» — Bionord (Пермь) — 17:21.

«Курчатов» — New York (США) — 21:14.

Четвертьфинал. «Курчатов» — «Московский» (Москва) — 21:20.

Полуфинал. «Курчатов» — Bionord PRO (Пермь) — 21:19.

Финал. «Курчатов» — Antananarivo (Мадагаскар) — 21:19.

Сегодня парни были заряжены на победу как никогда. Они вынуждены были догонять соперника, но не отпускали его далеко. А затем вновь «расчехлил» свою пушку Андрей Киселев. Три точных его дальних попадания перевернули ход поединка. Концовка осталась за нами — 21:19, и наша команда в финале турнира!

Поединок с командой Antananarivo из Мадагаскара получился также непростым. Ближе к концу встречи челябинцы вышли-таки вперед. Ключевым стал эпизод с сумасшедшим броском с дальней дистанции при счете 17:16 в исполнении Матвея Яна. У этого «малыша» мало что получалось в предыдущих играх, но в ключевой момент у него рука не дрогнула. Символично, что именно он и забил последний мяч в корзину, установив окончательный счет — 21:19.

БК «Курчатов» — победитель Гранд-финала лиги 3×3. Состав команды:

Игроки (на фото слева направо): Иван Цуканов, Андрей Киселев, Антон Зарецкий, Матвей Ян.

Главный тренер: Станислав Сотников.

«Мы долго ждали такой большой победы. В этом сезоне на разных турнирах занимали то второе, то третье места. Иногда и вообще оказывались за чертой призеров. Но в этот раз все сложилось удачно. Честно говоря, пришлось очень непросто. Но сейчас безумно рады тому, что стали чемпионами», — ответил в прямом эфире сразу после матча Андрей Киселев в блицинтервью пресс-службе РФБ.

Таким образом, баскетбольный клуб «Курчатов» одержал первую, по-настоящему важную победу в своей истории. И ярко завершил сезон в 3×3. Впереди команду ждут зимние каникулы.