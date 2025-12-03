Стала известна программа фестиваля «Курчатов Баскет» в Челябинске

Главным событием турнира станет розыгрыш Суперкубка России по баскетболу 3×3

Матчи с участием любительских команд, профессиональный клубный турнир и розыгрыш Суперкубка России по баскетболу 3×3 — в Челябинске пройдет масштабный фестиваль по «лучшей игре с мячом», в рамках которого состоятся три больших события. Рассказываем о предстоящем ивенте, который состоится 6—7 декабря, а также публикуем подробную его программу.

В рамках масштабного фестиваля «Курчатов Баскет» состоятся три турнира по баскетболу 3×3. В первом из них выступят любительские матчи среди детских команд и взрослый турнир по фиджитал-баскетболу. Кроме того, состоится профессиональный турнир среди 14 сильнейших российских профессиональных команд по баскетболу 3×3, а главным событием ивента станет розыгрыш Суперкубка России. Здесь встретятся победители чемпионата и Кубка страны среди мужских и женских команд.

На профессиональном мужском турнире фестиваля «Курчатов Баскет» свое мастерство покажут участники Суперкубка России «Курчатов» (Челябинск) и Bionord Pro (Пермь), а также «Металлург» (Магнитогорск), Stella-IPBL (Екатеринбург), «АБК Б. Б» (Санкт-Петербург), БК «Московский» (Москва), «Байкал» (Иркутск) и «Грязные парни» (Екатеринбург). Интересно, что тренером пермской команды Bionord Pro выступает воспитанник челябинского баскетбола и олимпийский призер Алексей Жердев.

На женском профессиональном турнире борьба развернется между участниками Суперкубка «АБ Кондрашина» из Санкт-Петербурга и «Тулпаром» из Казани, а также челябинским «Позитивом», магнитогорским «Металлургом», екатеринбургским «IPBL Десертом» и московским «МГУ».

Баскетбол 3×3. «Курчатов Баскет» в Челябинске. Расписание:

6 декабря (суббота)

10:00—11:40 — матчи любительских турниров;

11:40— 7:00 — игры группового этапа профессионального турнира;

16:20 — автограф-сессия с игроками мужской команды Суперлиги «ЧБК»;

17:00 — торжественное открытие Суперкубка России;

17:30 — Суперкубок среди женских команд: «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) vs «IPBL Десерт» (Екатеринбург);

18:00 — Суперкубок среди мужских команд: «Курчатов» (Челябинск) vs Bionord Pro (Пермь);

18:30 — награждение победителей Суперкубка России;

19:00—21:30 — любительский турнир по фиджитал-баскетболу;

21:30 — награждение победителей турнира по фиджитал-баскетболу.

7 декабря (воскресенье)

09:50 — 11:40 — матчи любительских турниров;

11:40 — 12:20 — игры группового этапа профессионального турнира;

12:20 — 15:40 — игры плей-офф профессионального турнира;

16:00 — финал любительского турнира среди детских команд;

16:00 — автограф-сессия с популярным блогером, победительницей чемпионата России по баскетболу 3×3 Кристиной Гулиной;

16:20 — финал любительского турнира среди женских команд;

16:40 — финал любительского турнира среди мужских команд;

17:00 — матчи за 3-е место профессионального турнира;

17:40 — финалы профессионального турнира;

18:30 — награждение победителей и призеров профессионального турнира, любительского детского и любительского взрослого турниров.

Отметим, что челябинский клуб «Курчатов» выступит в турнире в обновленном составе. Так, за команду заявлены как старожилы команды, так и два новобранца. Поборются за два трофея Иван Цуканов, Андрей Киселёв, Антон Зарецкий, Илья Герасимов и Егор Гатин. Тренер — Станислав Сотников.

Фестиваль «Курчатов Баскет» состоится 6—7 декабря в челябинском УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Ранее мы рассказывали о том, какие команды выступят в Суперкубке России по баскетболу 3×3.

Возрастное ограничение: 6+